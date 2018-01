Seria Huawei P20 ar putea fi formată din trei modele

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Chinezii de la Huawei pregătesc lansarea următoarei sale game de telefoane de top, seria P20, care ar putea fi formată din trei modele, potrivit unor schițe care au apărut pe internet.

Da, Huawei P20! În caz că ați uitat sau nu știați, Huawei P11 va deveni P20. Cel puțin asta se speculează în ultima vreme. Oricum, au apărut aceste schițe despre care vă vorbeam.

Din câte veți vedea în imaginile din galerie, va fi un P20, P20 Plus și un P20 Pro. Toate trei vin cu trei camere pe spate, chiar dacă așezarea lor nu este identică. Dintre toate cele trei modele, cel mai interesant pare acest model P20 Pro, care are un decupaj în ecran în stilul iPhone X, și despre care chiar se spune că ar veni cu noul sistem de recunoaștere facială 3D, dezvoltat de Huawei, sistem pe care l-a prezentat încă de la lansarea seriei Honor V10, dar și în cadrul unui eveniment separat, la mijlocul lunii decembrie, când a arătat cum funcționează.

În plus, din câte vedeți, nu are buton Home, nici senzor pe spate, sugerând că se va baza pe un al tip de sistem de autentificare, iar senzorul sub display nu este luat în calcul de niciun tip de speculație.

Subsidiara Huawei din Germania a confirmat că Huawei P11/P20 va fi prezentată în primul trimestru, cel mai probabil la MWC 2018, care debutează pe 26 februarie. Așa că mai avem timp și de alte speculații.