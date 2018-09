Securitatea adaptativă din noua generație de soluții Kaspersky Lab protejează stilul de viață permanent conectat al utilizatorilor

În prezent, oamenii fac zilnic un compromis între a fi în permanență conectați sau a-și păstra intimitatea. Cu cât serviciile de Internet sunt mai folosite, cu atât este mai dificil să își păstreze informațiile personale confidențiale.

În plus, utilizatorii simt că trebuie să fie disponibili oricând și oriunde, pentru că, într-o anumită măsură, conexiunile lor sociale, starea de bine și chiar echilibrul lor emoțional depind de acest lucru. Soluțiile Kaspersky Lab le permit oamenilor să își protejeze viața privată chiar și atunci când sunt mereu online.

În contextul în care pericolele și complexitatea în creștere a mediului digital creează fenomenul de stres cibernetic, Kaspersky Lab și-a actualizat principala gamă de soluții pentru utilizatorii individuali. Aceasta a fost creată pentru protecția a tot ce contează pentru ei – viață privată, bani, amintiri, liniștea sufletească a celor dragi. Produsele de bază ale companiei – Kaspersky Free și Kaspersky AntiVirus – au primit noi funcții pentru a proteja utilizatorii împotriva celor mai noi și mai complexe amenințări cibernetice. De asemenea, s-au făcut îmbunătățiri în ceea ce privește performanțele soluțiilor premium, Kaspersky Internet Security și Kaspersky Total Security. Cea mai importantă schimbare este apariția unui produs nou: un serviciu adaptativ, denumit Kaspersky Security Cloud.

Comportamentul online al oamenilor este diferit, ceea ce creează individualități digitale unice, similare cu viața reală. De aceea, experții Kaspersky Lab au inventat și au patentat tehnologia de protecție adaptativă. Kaspersky Security Cloud îmbină cele mai bune elemente din soluțiile emblematice, inclusiv protecția de top împotriva amenințărilor cibernetice și diferite „scenarii”. Adaptivitatea înseamnă că serviciul oferă protecție exact atunci când este nevoie, în funcție de comportamentul individual și dispozitivul folosit.

Kaspersky Security Cloud funcționează pe baza unui structuri unice de tip „servicii de securitate” . Este „anexat” nu dispozitivului, ci posesorului, prin intermediul portalului My Kaspersky. Ceea ce diferențiază, însă, soluția este faptul că, având setările adecvate, produsul se comportă ca un „consultant” care îți spune prompt ce să faci pentru a avea conexiune, atunci când ai mai mare nevoie, sau cum să îți protejezi datele personale când apare un pericol. De exemplu:

Imaginați-vă că aveți nevoie să trimiteți urgent un document confidențial, așa că vă opriți în cea mai apropiată cafenea și vă conectați la rețeaua Wi-Fi gratuită. Rețeaua Wi-Fi este, însă, periculoasă. Mai exact, infractorii cibernetici pot intercepta toate datele transmise prin intermediul ei. Acest lucru se întâmplă destul de frecvent. Kaspersky Security Cloud anunță riscul și, în funcție de setări, pornește automat VPN-ul, care criptează toate datele transmise.

Sau, dacă cineva vă sparge rețeaua Wi-Fi de acasă și vă urmărește în secret toate activitățile online – site-urile pe care le vizitați, mesajele pe care le trimiteți prietenilor și familiei? Sau „doar” vă folosește Internetul? Cu noua soluție de la Kaspersky Lab, acest lucru nu este posibil, pentru că știe toate dispozitivele care se conectează la rețea și vă informează în legătură cu acest lucru.

Sau imaginați-vă că introduceți rapid o nouă parolă în contul de pe o rețea de socializare, dar această parolă este prea simplă și ușor de spart. Kaspersky Security Cloud va protesta și se va oferi să creeze o parolă complexă, să vă spună cum să faceți acest lucru sau chiar să genereze una pe care hackerii nu ar putea să o spargă nici dacă ar avea la dispoziție mai multe secole.

O parolă complexă este foarte utilă, dar dacă serviciul în sine a fost spart, iar toate parolele, furate? Nu ar fi ieșit din comun să se întâmple o astfel de situație. În acest caz, Kaspersky Security Cloud va afla despre scurgerea de date și va avertiza utilizatorul, recomandându-i să-și schimbe parola cât mai repede, înainte ca datele sale personale să ajungă la vânzare, pe Darknet.

În cazul în care ați întârziat la o întâlnire importantă, cum ar fi un interviu, și rămâneți fără baterie la telefon, astfel încât nu puteți să anunțați, ce faceți? Cu soluția Kaspersky Lab, riscul de a vă afla într-o astfel de situație este foarte mic: vă informează constant despre setări care nu sunt sigure și aplicații nenecesare și vă notifică în avans în legătură cu timpul rămas până la descărcarea completă a bateriei de pe dispozitivul Android.

O altă situație stresantă: hard drive-ul de pe laptop a cedat, iar acolo sunt toate fișierele importante – fotografii de familie, filmul de la nuntă, documente de serviciu. Soluția vă permite să faceți backup periodic și vă avertizează din timp dacă bănuiește că hard disk-ul este pe cale să cedeze.

Astfel de scenarii sunt integrate în Kaspersky Security Cloud și ele sunt permanent îmbogățite, pentru ca utilizatorii să își protejeze datele, chiar dacă sunt mereu conectați.

„Atunci când am gândit noile generații de produse, am fost ghidați de dorința de a crea un serviciu care ar putea să ofere protecția potrivită, la timpul potrivit”, spune Bogdan Pismicenco, Territory Sales Manager România, Bulgaria și Republica Moldova, Kaspersky Lab. „Lumea digitală a devenit la fel de importantă ca cea fizică și ne oferă chiar motive de stres, la fel ca cea reală: prea multe parole de ținut minte sau teama că am putea fi victimele unei breșe de date și că ne vom pierde banii, informațiile personale sau chiar locul de muncă. Noi credem că fiecare utilizator are nevoie de o protecție specială, care să se potrivească cu stilul său de viață digitală și că acesta este viitorul soluțiilor de securitate. Kaspersky Security Cloud este primul pas al nostru către acest viitor.”

Kaspersky Security Cloud este disponibil în trei versiuni. Versiunea gratuită are un număr limitat, se aplică unui sigur cont și unui număr de trei dispozitive. Versiunea Personal oferă toate funcțiile disponibile pentru un singur cont și cinci dispozitive. Versiunea Family acoperă până la 20 de conturi și 20 de dispozitive.