Se amână lansarea LG G7? CEO-ul companiei a cerut ca telefonul să fie refăcut de la zero

Vești îngrijorătoare pentru fanii LG care așteptau ca la finele lunii februarie, la MWC 2018, se vadă cum arată noul vârf de gamă al companiei preferate.

Potrivit unor surse din cadrul companiei, Jo Seong-jin, CEO-ul LG Electronics ar fi ordonat angajaților să refacă modelul LG G7 de la zero.

Asta ar însemna ca lansarea noului model să fie amânată pentru luna aprilie, în cel mai bun caz, relatează presa sud-coreeană.

Se pare că CEO-ul companiei este nemulțumit că divizia de mobile continuă să piardă bani și nu crede că varianta actuală de LG G7 ar putea deveni un hit în vânzări, motiv pentru care vrea un produs nou.

De asemenea, varianta schimbării numelui telefonului, despre care am vorbit și în urmă cu două săptămâni, este și ea luată în calcul de CEO-ul companiei. Se pare că numărul ”7”, are fi un indicativ pentru un telefon mai vechi, în condițiile în care Apple are iPhone 8 și iPhone X (citit iPhone Ten, adică iPhone Zece), iar Samsung va trece la seria Galaxy S9, la finele lunii februarie.

Este o decizie destul de riscantă. E ca o sabie cu două tăișuri. Este foarte posibil să fie o decizie bună ca LG să încerce să vină cu ceva nou și care să uimească piața, dar întârzierea lansării unui nou telefon îi va lăsa pe competitori fără concurență. Până acum, LG a reușit să mai vândă ceva telefoane când și-a lansat modelele înaintea celor de la Samsung, dar dacă potențialii cumpărători își cheltuie banii pe telefoanele de la Samsung sau ale altor producători, LG riscă să rămână fără clienți.

Deocamdată, nu ne rămâne decât să așteptăm să vedem ce se va întâmpla.