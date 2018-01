Samsung și-a propus să vândă 320 de milioane de smartphone-uri în acest an

Tweet on Twitter

Sud-coreenii și-au stabilit-o deja obiectivele pentru acest an în ceea ce privește vânzările de telefoane, dar se pare că ambițiile nu-s foarte mari în materie de volum.

Potrivit presei din Coreea de Sud, Samsung are ca obiectiv vânzarea a circa 320 de milioane de telefoane inteligente în 2018. Nu sunt date legate de vânzările din 2017, dar se pare că acesta a fost obiectivul și pentru anul care tocmai s-a încheiat. În plus este un obiectiv modest din punct de vedere al volumului de vânzări, relatează publicația The Investor.

Cu toate acestea se pare că este un obiectiv care ar trebui să-i mențină pe primul loc la nivel global, în condițiile în care estimările arată că Apple ar fi vândut circa 200 de milioane de telefoane, iar Huawei 150 de milioane, în ultimul an.

Totodată, publicația sud-coreeană mai menționează că Samsung vrea să vândă, pe lângă cele 320 de smartphone-uri, încă 40 de milioane de telefoane clasice, 20 de milioane de tablete și circa 5 milioane de dispozitive purtabile (ceasuri și brățări inteligente).

Sursele The Investors spun că Samsung nu se va mai concentra pe creșterea volumului de vânzări, obiectivul său fiind din ce în ce mai aproape de cel al celor de la Apple, adică de a-și crește profitabilitatea, axându-se pe segmentele de telefoane mai scumpe, de unde poate scoate o marjă de profit mai mare, din vânzarea noilor modele Galaxy S, Galaxy Note, dar și din vânzarea unui nou telefon, unul pliabil. Din păcate, nu există mai multe detalii despre telefoane. Am fi fost curioși să aflăm mai multe despre acesta din urmă.