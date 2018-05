Samsung mai depune un patent de telefon cu ecran pliabil – ar putea fi Galaxy X

Tweet on Twitter

Se vorbește despre Galaxy X de mai bine de un an deja. Anul trecut, pe vremea asta apăreau zvonuri care-l dădeau ca și lansat la finele anului 2017. Evident nu a fost lansat.

A fost rândul celor de la Samsung, chiar prin vocea șefului diviziei de mobile, DJ Koh, care a spus în toamna anului trecut că telefonul cu ecran pliabil va fi lansat în acest an, ca apoi tot el să revină asupra informației, la începutul acestui an, spunând că din cauza unor dificultăți tehnice nu va mai fi lansat în acest an, ci în 2019.

Acum, compania sud-coreeană a mai înregistrat un patent de telefon cu ecran pliabil, pe care la depus la Oficiul de Patente și Mărci Înregistrate al Statelor Unite (USPTO), care ne arată un design destul de convențional, față de alte patente mult mai futuriste.

În poziția deschis telefonul pare unul normal, dar acesta va avea o balama exact pe centru, putând fi pliat. Din ce vedem, cele două jumătăți ale ecranului ar putea fi folosite fie împreuna fie în separat.

În una din ilustrații vedem cum pe o parte este sugerat că este citită un email, în timp ce pe partea din dreapta se văd iconițele unor aplicații. Dar raportul dintre cele două părți de ecran poate fi ajustat dacă este nevoie oferind mai mult spațiu pentru aplicația pe care vrea să o folosească utilizatorul.

Mai este sugerat și faptul că atunci când este închis, telefonul se va închide automat.

Evident, așa cum am mai spus de câteva ori, depunerea unui patent nu aduce după sine obligatitivatea proprietarului să-l și folosească, să-l pună în aplicate. Patentul pare unul realizabil, dar nu există nicio garanție că acesta este patentul pentru Galaxy X.