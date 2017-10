Samsung lansează camera 360 Round, dotată cu 17 obiective pentru transmisii video în realitatea virtuală

Tweet on Twitter

Samsung a anunțat lansarea unei noi camere pentru crearea și transmisia de conținut 3D pe dispozitivele de realitate virtuală, pe care compania o recomandă specialiștilor şi entuziaștilor care îşi doresc o experiență superioară în realitatea virtuală.

Camera Samsung 360 Round are un design rezistent şi compact, beneficiază de certificare IP65 care asigură rezistență la apă şi praf, putând fi folosită în orice condiții meteo, potrivit unui comunicat remis redacției. În plus, întrucât nu dispune de ventilator, camera este foarte ușoară și nu are dezavantajul zgomotului de fundal. Dispozitivul beneficiază de funcții suplimentare, precum soluții software de editare și concatenare a imaginilor, dar şi de stocare externă expandabilă, asigurând o filmare de lungă durată pentru orice fel de proiect.

360 Round oferă imagini 3D la rezoluție 4K, datorită celor 17 obiective care permit o vizualizare panoramică 360 de grade, pentru o experiență 3D completă. În plus, 360 Round permite o transmisiune live cu latență aproape inexistentă şi un proces de difuzare mai ușor ca niciodată, datorită soluțiilor software de gestionare a conținutului prevăzute de Samsung.

Compania a anunțat că Samsung 360 Round va fi disponibilă începând de la finele acestei luni în Statele Unite, urmând ca apoi să fie distribuită și pe celelalte pieţe. Deocamdată, nu a oferit detalii despre prețuri.

Specificaţii 360 Round Camera 17 camere cu:

– senzor de imagine 2M, 1/2.8’’

– Obiective F1.8 Audio – 6 microfoane interne pentru audio în 3D

– 2 porturi de microfoane externe Video Rezoluţie:

– Livestreaming (3D): 4096 x 2048 la 30fps pentru fiecare ochi

– Livestreaming (2D): 4096 x 2048 la 30fps

– Înregistrare (3D): 4096 x 2048 la 30fps pentru fiecare ochi

– Înregistrare (2D): 4096 x 2048 la 30fps

Format:

MP4 (H.265/ H.264), 3D: 4k x 2k pentru fiecare ochi / 2D: 4k x 2k Memorie Internă: LPDDR3 10GB, eMMC 40GB

Externă: UHS-II SD Card (până la 256GB), SSD (până la 2TB) Conectivitate LAN, USB Type-C Senzori Girometru şi Accelerometru Putere 19V 2.1A Putere (cu adaptor AC) Cerințe de software pentru PC 2 programe PC (pentru Camera Control / Streaming, Vizualizare de conţinut)

Pentru Post Editare:

– Windows 10

– Sistem de operare de 64 biţi pentru editare video 4K

– Memorie 16 GB DDR4 RAM 2ea sau mai mult

– Putere de 850W

– Intel Core i7-6700K sau mai performant

– Placă video NVIDIA GTX 1080 x 1ea

Pentru Previzualizare şi Transmisiune live (precum mai sus):

– Intel Core i7-6950X sau mai performant

– Memorie 32GB DDR4 RAM 2ea sau mai mult

– Placă video NVIDIA GTX 1080 Ti x 2ea Dimensiuni 205 x 205 x 76.8mm, 1.93kg Caracteristici Rezistenţă la apă şi praf IP65