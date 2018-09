Samsung Electronics a lansat noul smartphone Galaxy A7

Conectivitate

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80, Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), ANT+, USB Type-B, NFC(optional*), Location (GPS, Glonass, BeiDou**) *May vary by country ** Acoperirea BeiDou poate fi limitată