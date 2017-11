Samsung ar putea lansa în luna martie trei modele de Galaxy S9

Tweet on Twitter

Apar noi vești din Coreea de Sud, de unde aflăm că Samsung ar avea în plan lansarea a trei modele în următoarea gamă de telefoane de top, Galaxy 9.

Până acum zvonurile s-au rezumat la două modele: un Galaxy S9 standard și un S9 Plus. Așa cum Samsung a procedat cu modelele S8 lansate anul acesta. Însă noile zvonuri spun că Samsung ar urma să lanseze în luna martie, alături de cele două modele menționate anterior și o versiune Mini, care ar avea ca obiectiv să concureze cu iPhone SE.

Acest model Galaxy S9 Mini, ar urma să aibă un ecran Infinity, cu margini curbate și extrasubțiri, așa cum au fost pe S8, S8+ și Note 8, în format 18,5:9, iar diagonala va fi de 4 inci.

Din zvonurile anterioare, aflam că modelele S9 și S9 Plus vor avea ecrane cu dimensiuni similare cu modelele S8 și S8 Plus din acest and, adică de 5,8 inci, respectiv 6,2 inci.

Samsung nu a mai lansat un model mini pentru gama sa de telefoane de top, așa că aceste noi zvonuri sunt destul de surprinzătoare. De aceea, vă recomandăm să luați în calcul că deocamdată este un simplu zvon. Rămâne de văzut dacă se ca adeveri sau nu.