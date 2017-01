Samsung alocă 150 mil. $ pentru start-up-uri

Samsung Next a anunțat lansarea unui fond de investiții de tip venture capital de 150 de milioane de dolari, care are ca scop să ofere mai mult suport la nivel global pentru startup-uri aflate la început de drum din domeniul tehnologiei.

Samsung caută în special companii care inovează în zona de servicii și software. Fondul permite antreprenorilor să acceseze finanțare, resurse și un grad mare de expertiză în domeniu. Va acorda atenție deosebită realității virtuale (VR), inteligenței artificiale (AI), tehnologiei IoT sau altor tehnologii noi. Companiile care au primit deja finanțate sunt: Converge Industries, Dashbot, Entry Point VR, Filament, Intezer, LiquidSky, Otto Radio, 2Sens, SafeDK și Virtru.



În septembrie, Samsung NEXT și-a lansat cel mai nou birou, în Tel Aviv (Samsung NEXT Tel Aviv). Noul sediu este al cincilea, organizația având echipe, în momentul de față, în Mountain View, New York, San Francisco și Coreea. Samsung NEXT va deschide noi birouri pe parcursului acestui an.



Pentru a marca extinderea internațională Samsung NEXT și lansare Fondului de investiții, compania a inițiat un effort major de rebrading ce include schimbarea numelui în „Samsung NEXT”, dar și lansarea unui nou logo și a unui nou website. Scopul acestui proces este simplificarea identității și clarificarea mesajului și a misiunii Samsung NEXT.