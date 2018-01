Samsung aduce la CES 2018 un ecran uriaș, cu diagonala de 370 cm, și rezoluție 8K, numit ”The Wall”

Tweet on Twitter

Nici nu prea poți să-i spui altfel, pentru că la o diagonală de 146 de inci, adică 370 de centimetri, abia dacă poți găsi un perete în apartamentele din România să-l pui.

”The Wall”, care poate fi tradus în română drept ”Peretele”, este probabil cel mai impresionat televizor adus de Samsung la CES 2018, dacă nu cu cel mai spectaculos din toate televizoarele aduse de oricine la expoziția de electronice din Las Vegas.

Televizorul este foarte mare, dar în același timp este extrem de subțire. Ecranul are o ramă extrem de subțire, aproape insesizabilă, și are la bază tehnologia MicroLED. LED-urile folosite pentru acest display au doar un micrometru în dimensiune, de aici și denumirea. Datorită acestei tehnologii, televizorul poate oferi o rezoluție uriașă, imagini extrem de clare și luminoase la un consum de energie redus.

Pentru că am menționat de rezoluție, The Wall are un sistem inteligent care va procesa imaginile de orice sursă, indiferent de format, ”curăță” imaginile, ajustează claritatea imaginilor și le aduce la o rezoluție 8K. Da! Ați citit bine, rezoluție 8K. Adică de două ori mai mare decât rezoluția 4K. Dar, nici nu este deloc atât de surprinzător ținând cont de dimensiunile ecranului.

Evident, The Wall este un SmartTV, deci vine și cu alte funcții inteligente și este dotat inclusiv cu asistentul virtual Bixby, este integrat cu platforma SmartThings de la Samsung și mai oferă printre altele și support HDR10+ sau 4K HDR pentru jocuri.

Și dacă nu era de ajuns, televizorul este modular. Este format din mai multe panouri mai mici, iar formatul televizorului poate fi reconfigurat. Acest lucru va permite un transport mai ușor.

Televizorul va fi prezentat la CES 2018 în zilele următoare (9-12 ianuarie), dar la vânzarea va fi scos abia în a doua parte a acestui an. Compania nu a dat niciun indiciu legat de preț, dar cu siguranță nu va fi ieftin.