Samsung a lansat în România noua gamă de televizoare QLED

Compania sud-coreeană a lansat oficial, și în România, noua gamă de televizoare QLED TV 2018, pe care a prezentat-o în premieră la New York, în cadrul evenimentului First Look, ce a avut loc la începutul lunii martie.

Gama QLED 2018 este versatilă, minimalistă și se concentrează pe trei piloni-cheie: Q Style, Q Smart și Q Picture. Aceştia ating o serie de caracteristici ce completează orice tip de locuință și propun tehnologii inovatoare care reimaginează modul în care televizorul se integrează în camera de zi.

Q Style – pentru o experienţă completă

Televizorul stă oprit în majoritatea timpului. În această stare este doar un simplu corp de mobilier, fără stil, fără impact. Pornind de la această premiză, una dintre noutăţile gamei QLED 2018 este modul Ambient. Această funcţionalitate nouă şi inovativă transformă ecranul negru al televizorului într-un spaţiu dinamic, în care utilizatorii vor putea asculta muzică ambientală, vizualiza fotografii sau citi ştiri.

De asemenea, pentru televizoarele montate pe perete, modul Ambient poate imita modelul de pe peretele din spatele televizorului pentru a crea un efect vizual uimitor în care televizorul se integrează în decor, fiind aproape insesizabil. Procesul este simplu şi intuitiv şi presupune realizarea unei fotografii cu telefonul mobil şi trimiterea ei, prin intermediul aplicaţiei Samsung SmartThings.

O altă caracteristică importantă a noilor produse a fost dată de filosofia Samsung de a renunța la toate elementele care distrag atenția, pentru a lăsa loc imaginii pure. Astfel, noul One Invisible Connection este un cablu subțire de fibră optică care este folosit atât pentru alimentare, cât şi pentru transmisia de date AV. Au fost eliminate toate cablurile dezordonate pentru ca utilizatorul să rămână complet fără elemente de distragere în casa sa.

Vârful de gamă al seriei Samsung QLED 2018, modelul Q9F, este disponibil în versiuni de 55”, 65”, respectiv 75” și beneficiază de avantajele tehnologiei proprietare Direct Full Array Elite, care permite afişarea unor imagini mai detaliate ca niciodată, în special atunci când este urmărit conţinut HDR 10+.

Toată gamă QLED 2018 foloseşte procesorul de imagine QEngine, clădit pe experienţa de 30 de ani în industria de semiconductori a companiei Samsung. Acesta permite televizoarelor să creeze o imagine de o calitate excepţională, analizând cadrele instant şi actualizând fiecare scenă pentru a oferi culorile, contrastul şi claritatea perfecte.

Q Smart – Mai mult conținut, cu mai puțin efort.

Universul Smart al televizoarelor Samsung QLED 2018 este unul complet, fiind format din aplicaţii VOD, globale şi locale, aplicaţii educaţionale şi de gaming. Conţinutul poate fi accesat cu uşurinţă, sistemul de operare Tizen fiind dezvoltat special pentru a fi intuitiv şi rapid. De exemplu, una dintre funcţionalităţile noi ale sistemului de operare este aceea de a oferi utilizatorilor scurtături către serialele preferate fără a mai fi nevoie să acceseze aplicaţiile de VOD. Totul este conceput la un nivel de securitate maxim, Tizen fiind primul sistem de operare dedicat televizoarele din lume ce a primit certificările: Common Criteria (CC) şi Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Q Smart integrează şi funcţia Voice Control, cu ajutorul căreia utilizatorii pot efectua comenzi vocale pentru a selecta programele preferate și pentru a controla alte dispozitive compatibile. De asemenea, aceștia pot controla toate dispozitivele conectate la televizor cu OneRemote, singura telecomandă de care vei mai avea nevoie.