Românii au făcut anul trecut cumpărături online de 2,8 miliarde de euro

2017 a fost probabil cel mai spectaculos an pentru retailul online din România. Valoarea totală a pieței a ajuns la un nou nivel record, crescând cu 40% față de nivelul din 2016.

Dacă în 2017 piața abia s-a apropiat de pragul de 2 miliarde de euro, în 2017 a crescut la 2,8 miliarde de euro. Este cea mai spectaculoasă creștere a comerțului electronic din România, potrivit unui raport GPeC, care citează date din partea mai multor organizații și companii care activează pe piața din România, printre care Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO), eMag, Romcard sau iSense Solutions.

Creșterea de aproximativ 40% de la un an la altul înregistrată de piața românească de e-commerce este una din cele mai mari creșteri la nivelul Uniunii Europene. Valoarea pieței de e-commerce din totalul pieței de retail se situează la aproximativ 5,6%, în creștere față de 4%, cât se înregistra în 2016.

Din punct de vedere al numărului de magazine online, acesta a crescut semnificativ de la aproximativ 5.000 de magazine în 2016, la peste 7.000 de magazine online în 2017. Potrivit oficialilor eMAG tendința de creștere se va accentua în 2018, estimându-se dublarea numărului de comercianți online la circa 14.000 – 15.000.

Principalele categorii de produse vândute în 2017 și valorile medii ale comenzilor

Topul principalelor categorii de produse vândute online în 2017 (exclusiv e-tail) este, în ordine: produsele din gama Electro-IT&C (ex.: PC și componente PC, notebooks, tablete, telefoane mobile, electronice și electrocasnice etc.), produsele de tip Fashion & Beauty (îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii, cosmetice, parfumuri, ceasuri etc.), produsele pentru casă și decorațiuni, cărțile precum și produsele destinate copiilor (de la jucării până la articole pentru copii de tip: cărucioare, vestimentație, consumabile etc.).

Potrivit raportului privind retailul online, în 2017 a crescut și numărul de produse achiziționate la o cumpărătură și, implicit, valoarea medie a tranzacțiilor. De exemplu, pe segmentul Electro-IT&C, valoarea coșului mediu a crescut de la 669 lei în 2016 la peste 800 de lei în 2017, cu anumite momente din an (ex.: Black Friday) când valoarea s-a apropiat sau chiar a depășit pragul de 1.000 de lei.

Vânzări de peste 200 de milioane de euro doar de Black Friday 2017

Potrivit ARMO, în weekend-ul de Black Friday (17-19 noiembrie 2017), românii au cumpărat produse de peste 200 de milioane de euro, cu 35% mai mult față de valoarea de 130 de milioane de euro înregistrată în 2016. Creșterile de Black Friday sunt semnificative de la an la an: 75 mil. EUR Black Friday 2014 – 100 mil. euro Black Friday 2015 – 130 mil. EUR Black Friday 2016 – 200+ mil. EUR Black Friday 2017.

Tot mai multe magazinele online aleg să desfășoare campanii de tip Black Friday (de multe ori, sub alte denumiri) pe tot parcursul anului. Potrivit acestora, indiferent de titulatura sub care se desfășoară campaniile de discount-uri, acestea aduc creșteri în vânzări de aproximativ 25-30%.