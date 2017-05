Românii au cumpărat echipamente electro-IT de peste 557 milioane de euro, la începutul acestui an

Tweet on Twitter

Românii au cumpărat electronice, electrocasnice și echipamente IT&C de peste 557 milioane de euro în primele trei luni ale acestui an, piața de profil crescând cu încă 5,8% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit raportului GfK TEMAX, produsele din segmentul Telecom au fost și de această dată cele care au însemnat cel mai mult din întreaga piață de echipamente electro-IT. Din totalul de 557 milioane de euro, la cât s-a ridicat piața în primul trimestru al acestui an, vânzările de telefoane și accesorii telecom au crescut cu 5,2%, la o valoare totală de 204 milioane de euro.

Cel mai mare avans a fost înregistrat, însă, de segmentul electrocasnicelor mici, cu o rată de creștere de 17,7%. Însă valoarea acestui segment este mult mai mică, de doar 45 de milioane de euro, la nivelul primului trimestru al acestui an. În ceea ce privește vânzările electrocasnice mari, s-a înregistrat un avans de 7,9%, la o valoare totală de 110 milioane de euro.

O evoluție bună a avut și segmentul electronicelor, care a crescut cu 12,7%, la o valoare totală de 92 de milioane de euro, în condițiile în care atât vânzările de televizoare, cât și cele de echipamente audio au înregistrat creșteri în acest interval.

A fost pentru prima dată, după mai multe trimestre consecutive de scăderi în care segmentul foto a înregistrat o creștere. Piața a crescut cu 5,1% în primele trei luni ale acestui an, la o valoare de doar 5 milioane de euro, pe fondul creșterii cererii de camere cu înregistrare Full HD, dar și al scăderii prețurilor.

Singurele segmente care au înregistrat scăderi în intervalul amintit sunt sectoarele IT și cel al echipamentelor de birou. În ciuda unor creșteri ale vânzărilor de periferice, din cauza scăderii cererii de laptopuri și tablete, sectorul IT a scăzut în primele trei luni ale acestui an, cu 3,5%, la 93 de milioane de euro.

Vânzările de dispozitive de printare au scăzut cel mai mult în această perioadă. Cu un declin de 16,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, piața a scăzut la doar 8 milioane de euro.