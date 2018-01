România pe locul doi la campionatul mondial de sumo robotic din Japonia

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Echipa românească Flex s-a clasat pe locul al doilea la cea de-a 29-a ediție a competiției de sumo robotic All Japan Robot Sumo Tournament, organizată în luna decembrie, la Tokyo, concurs la care au participat 120 roboți din 25 de țări.

Robotul autonom Cheetah, declarat al doilea cel mai bun la nivel mondial, este o mașină electrică autonomă în miniatură, realizată din aluminiu, titan și fibră de carbon, dezvoltată pentru a permite atacul și eliminarea robotului advers din ringul competițional. Turneul mondial se desfășoară la clasa regină Mega Sumo, unde concurează roboți cu dimensiunea de 20×20 cm și greutatea de maximum trei kilograme.

Echipa Flex, formată din ing. Adrian Gașpar, drd. ing. Andreea Beciu, drd. ing. Bogdan Istrate, drd. ing. Teodor Roșca, ing. Cristina Teodorescu, ing. Maria Laura Nichifor, ing. Marius Gîbu, ing. Ovidiu Marius Alexandru, ing. Robert Coțofană, urb. Suzana Neacsu, studenții Andrei Kovari, Mircea Zamfira și elevul Andrei Tudor, a înregistrat cel mai bun rezultat de până acum într-o asemenea competiție.

„După multă muncă și determinare, anul acesta am cucerit locul al doilea de pe podiumul din Japonia cu cel mai nou dintre cei patru roboți ai echipei noastre. În lupte ne-am înfruntat cu roboți de ultimă generație din Turcia, Polonia, Japonia și Egipt și am reușit performanța de a fi extrem de competitivi. Pentru a realiza un robot care să se bată la titlul mondial, este nevoie de câțiva ani de muncă, cercetare, dezvoltare și investiții de mii de euro. Performanța implică mari sacrificii și mulți bani. Fără ajutorul sponsorilor privați, nu am fi avut șansa să ajungem campioni europeni și vicecampioni mondiali”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Adrian Gașpar, unul dintre fondatorii echipei Flex.

România a participat la campionatul mondial cu patru echipe, Flex obținând cea mai bună clasare, imediat după cea a robotului Poloniei, declarat câștigător al locului întâi.

Competițiile de sumo robotic ajută la dezvoltarea individuală a tinerilor ingineri și reprezintă o excelentă platformă de învățare și dezvoltare personală, îmbinând cunoștințe din domenii precum matematică, informatică, automatică, programare și robotică.

„Rezultatele echipei Flex plasează din nou inteligența din România în elita mondială, iar succesul vine la scurt timp după ce țara noastră a fost declarată vicecampioana Europei la securitate cibernetică. Cei 13 tineri talentați din Flex Team au demonstrat ambiția de a deveni din ce în ce mai buni de la un an la altul și ne-am bucurat să le putem fi aproape în tot acest drum, de la proiect, până la locul al doilea în lume”, a declarat Mihaela Păun, vicepreședinte de vânzări și marketing la Bitdefender.

La competiție au mai participat echipele românești Evo Robotics din București, Balmotus și Specular din Cluj-Napoca.