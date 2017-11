România câştigă locul 2 la campionatul mondial de sporturi electronice din Coreea de Sud

România a luat locul 2 la proba de Counter Strike: Global Offensive la campionatul mondial organizat de International eSports Federation, ce a avut loc în Busan, Coreea de Sud, după echipa de Counter Strike: Global Offensive a pierdut finala în fața echipei Rusiei.

Per total, România a strâns 73 de puncte și s-a clasat pe locul patru la general. Pe primul loc a terminat Coreea de Sud cu 147 de puncte, urmată de Philipine cu 116 puncte și Rusia cu 110 puncte. Cu toate acestea, echipa a asigurat cea mai bună performanţă a ţării noastre de până acum la un campionat global de eSports.

România a fost reprezentată de Nexus Gaming, cea mai mare organizație de sporturi electronice (eSports) din ţară.

„Conceptul de Nexus Gaming a fost implementat din dorința de a demonstra că gaming-ul nu mai este doar o joacă, ci un sport, iar România are un potențial foarte mare pe scena de eSports la nivel global. România are jucători de top care s-au remarcat la nivel internaţional, iar Nexus Gaming își dorește să demonstreze că se poate reuşi performanţă cu echipe formate exclusiv din jucători români. Dacă vrem să ajungem la nivelul altor organizații internaționale, trebuie să ne comportăm ca atare, iar faptul că am reuşit să ne afirmăm pe o scenă internaţională și am luat locul al doilea în faţa a peste 39 de alte ţări, îmi dă încredere că suntem pe drumul cel bun”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Ion Alexandru, owner Nexus Gaming.

Nexus Gaming a luat ființă în 2015 și este prima organizație de eSports exclusiv românească, care dorește să se afirme pe scena internațională, să promoveze și să sprijine potențialul pe care România îl are. Cele două echipe ale organizației concurează în competiții naționale și internaționale la două dintre cele mai populare titluri de eSports: League of Legends și Counter Strike: Global Offensive. În ultimii 2 ani, cele două echipe au avut multiple reușite, atât în cadrul unor turnee naționale, cât și internaționale, obținând locul 5 la International eSport Federation – World Championship 2016, locul 3 la GeForce Cup ce a avut loc în Varșovia, locul 1 la PGL Division și locul 1 la East European Comic Con 2017.

International eSports Federation a fost formată în 2008 de către nouă asociaţii de eSports din ţări precum Danemarca, Coreea de Sud, Germania, Austria, Belgia, Olanda. Scopul federaţiei este de a promova sporturile electronice (eSports) şi de a le aduce la gradul de sport recunoscut oficial. Campionatul Mondial din Busan 2017 a fost cea de-a noua ediţie, în care 455 de participanţi din 39 de ţări au concurat cu echipe la trei dintre cele mai populare jocuri: Counter Strike: Global Offensive, League of Legends şi Tekken 7.