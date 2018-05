Review Sony Xperia XZ2 – Un progres real pentru Sony, dar are competiție puternică

A trecut mai bine de o lună de când mă joc cu un Sony Xperia XZ2, telefon care a intrat de curând la vânzare și în România, despre care reprezentanții locali ai Sony au spus că s-a bucurat de un interes ridicat în perioada de precomenzi și în care compania își pune mari speranțe.

Am fost la un eveniment restrâns de prezentare a noileor Xperia XZ2 și a fratelui său mai mic, Xperia XZ2 Compact, în care ne-au fost prezentate mai în detaliu noile funcții și avantaje oferite de noile modele.

Evident, fiind vârful de gamă, Xperia XZ2 este cel care a atras cel mai mult atenția. Ecran mai mare, mai impunător, mai mult RAM, mai multă memorie internă. În fine. Ești atras mai rapid de modelul cu cele mai bune specificații și caracteristici.

Nu pot să spun că nu am fost surprins de ce am aflat în prezentarea celor de la Sony. Chiar foarte interesantă, dar care în același timp mi-am creat așteptări mari și m-am pregătit ca Xperia XZ2 să mă convingă că Sony are în sfârșit un telefon care se va bate cu brandurile mai populare, adică Apple, Samsung, Huawei și din păcate mulți pentru compania japoneză, mulți alții.

Design – asemănător cu cel din anii anteriori, dar totuși diferit

Prima impresie este dată evident de aspect. La prima vedere, noul concept de design Ambient Flow nu pare foarte diferit de vechiul design OmniBalance, dar diferențele sunt acolo.

Sony încă nu renunță complet la ramele vizibile în jurul display-ului. Nici pe laterale, nici în părțile de sus și de jos a ecranului, rama fiind destul de generoasă. De apreciat că nu a aderat la design-ul cu breton.

În schimb, a înțeles că ecranele cu format 18:9, mai alungite, dau mai bine pe noile telefoane din 2018. Nu pentru că mai câștigi puțin spațiu de afișaj, ci pentru că pur și simplu din punct de vedere estetic arată mai bine.

Spatele lucios și alunecos în același timp îi dă un plus de stil, deși aș spune că design-ul nu este perfect. Principala mea problemă a fost cu senzorul de amprentă. Este pus pe mijloc panoului din spate, dar ceva mai jos, camera fiind și ea lăsată puțin mai jos și obișnuit de la alte modele care au senzorul de amprentă amplasat mai sus, de foarte multe ori am nimerit camera foto. Pus exact pe centru, senzorul de amprentă nu pare să fie în cea mai fericită poziție. Se putea mai bine.

Una peste alta, Ambient Flow pare o versiune, mult, mult îmbunătățit a design-ului OmniBalance. Flagship-ul de la Sony chiar arată ca un flagship din 2018. Arată bine. Este elegant. Are aer premium. Se simte la atingere, din calitatea materialelor, din fluența formelor. Se simte destul de greu însă. Și pare fragil. Am cam stat tot timpul cu teama că-l pot scăpa și că se va face țăndări. De departe, ca design, Sony a făcut un progres semnificativ, chiar dacă încă mai ține de unele elemente clasice.

Performanțe și experiența de utilizare

Este destul de greu să-i găsești ceva de reproșat unui telefon dotat cu cele mai bune procesoare de pe piață la ora actuală, adică Snapdragon 845, și care are 6GB memorie RAM. Totul rulează fluent, cursiv, nu sunt probleme. Nu am mai testat de ceva timp un telefon de la Sony și m-am dezobișnuit de stilul companiei în ceea ce privește interfața. Mă refer aici în primul rând la butoanele virtuale Home, Back și Task. Apar și dispar când nu te aștepți și simți câteodată că butoanele încearcă să te saboteze. Dar, cel mai probabil, este o chestie care ține de mine, fiind obișnuit cu alte interfețe. Dacă ai fost utilizator de telefoane Sony în ultimii ani, nu cred că vor fi probleme.

Ecranul de 5,7 inci, vine cu destul de multă tehnologie. Oferă suport HDR 4K, tehnologie Triluminos și X-Reality Engine, dar după mai multe telefoane cu ecrane OLED, chiar și când luminozitatea este setată la maximum, LCD-ul de pe Xperia XZ 2, tot îmi pare destul de întunecos. La prezentare ni s-a vorbit despre funcția HDR care va funcționa chiar și cu conținutul care nu este HDR. Soft-ul telefonului analizează conținutul și-l face HDR, dar efectul nu este vizibil chiar de fiecare dată. Contează foarte mult calitatea conținutului.

O altă caracteristică de care eram foarte interesat a fost cea de vibrații în funcție de conținutul audio redat. Merge atunci când asculți muzică, când te joci sau te uiți la un film. În funcție de intensitatea sunetului și de momentele intense, un ”motoraș” de vibrații te ajută să intri și mai mult în mijlocul acțiunii. Funcția poate fi oprită sau pornită de utilizator oricând dorește. De asemenea poate să seteze intensitatea vibrațiilor în funcție de preferințe. În unele momente, însă, vibrațiile nu sunt necesare. De exemplu, vibrațiile sunt binevenite în scene cu explozii sau coliziuni, dar nu și atunci când unul din personaje vorbește mai tare sau țipă.

Păcat că Sony Xperia XZ2 nu este la fel de ”gălăgios” când chiar ai nevoie de el. Atunci când te sună cineva. Nu de puține ori am ratat apeluri telefonice pentru că motorașul care vibrează la apeluri sau mesaje nu o face destul de intens. Îmi place să-mi țin telefonul pe silențios, dar cu vibrațiile pornite, pentru că ascult des muzică în căști și se întâmplă să nu aud telefonul. Și cu el lângă mine, pe masă, la 30 de cm distanță, pur și simplu nu l-am simțit cum vibrează. De multe ori, nici în buzunar nu l-am simțit vibrând. Poate nu-i un aspect atât de important pentru alții. Dar pentru mine este. Am ratat destule apeluri din această cauză.

În rest, ca utilizare, nu cred că aș avea ce să-i reproșez. Calitatea sunetului în căști este ireproșabilă. Vorbim totuși de o companie cu o experiență foarte mare în domeniu. Experiență pe care Sony și-o pune pe deplin în valoare. Și boxele stereo de pe telefon suprind plăcut. Sunt gălăgioase și sunteul este clar. Multe telefoane suferă la acest capitol atunci când volumul este dat la maximum.

Cât despre baterie și autonomie. Pot spune că Xperia XZ2 nu iese prea mult din tipare în mod normal, decât atunci când trece intră modul Stamina. Îți dă impresia că ai fost mințit de cât de multă baterie mai aveai. În sensul că ai impresia că telefonul îți spune că ai ajuns la 15%, când mai aveai de fapt 40%. Evident că nu se întâmplă așa, se simte prin timpul de utilizare că este eficientizat consumul de baterie. Modul stamina chiar are grijă ca bateria de 3.180mAh și în acest fel ai și impresia de surplus de energie. Poți porni din timp modul Stamina, dar mie îmi place să văd ecranul luminat bine, muzica să sune într-una în căști, să stau la bucătărie cât mănânc cu telefonul în față, uitându-mă la chestii pe YouTube cu sonorul la maximum, așa că îl las să intre in acest mod abia de pe la 10%.

Camera este sub așteptări

Sony este producătorul unora dintre cei mai performanți senzori foto pentru piața smartphone. Cam toată lumea bună folosește senzorii săi, dar am impresia că tocmai Sony face rabat de la calitate la acest capitol. În plus mai e și experiența pe segmentul camerelor full-frame, al camerelor video și așa mai departe. Da, are filmare la 960fps, dar nu este deloc ușor să le faci, pentru că nu nimerești mereu momentul în care chiar ți-ai dori să filmezi la 960fps. Și mi se pare puțin contra-intuitiv modul de a face astfel de filmări. M-am prins cam greu care e șmecheria.

În condiții de luminozitate bună, ca orice alt telefon, face poze foarte bune. Cum scade puțin lumina, lucrurile se schimbă destul de mult. Modul automat de fotografiere tinde să crească nivelul de sensibilitate la lumină (ISO) mai mult decât ar fi nevoie, iar multe din poze se încarcă cu prea mult cu zgomot de imagine. Mai bune ies pozele făcute cu modul manual, cu ISO-ul lăsat mai mic. Senzorul pare capabil să capteze suficient de multă lumină și la ISO mai mic, așa că nu înțeleg de ce în mod automat soft-ul crește ISO-ul, când nu este nevoie. Și noapte este problematic să faci poze de calitate. Clare, fără prea mult zgomot de imagine.

Am zis că poate doar mi se pare mie că Xperia XZ2 nu are camere la nivelul la care m-aș fi așteptat de la un producător precum Sony. Mă surprinde și faptul că telefonul nu a ajuns niciodată la DxOMark pentru un test din partea unor specialiști. Dar cred că acum cred că înțeleg. Restul bloggerilor continuă să laude camera de pe Xperia XZ2, dar sincer nu văd ce li se pare atât de extraordinar.

Camerele sunt bune, nimic de spus, dar nu sunt grozave. Poți face poze decente, dar nu care să-ți taie răsuflarea. Am văzut unele poze pe anumite site-uri făcute în condiții aproape ideale, dar să-mi fie scuzată îndrăzneala, utilizatorul de rând nu face poze în condiții ideale. De cele mai multe ori, utilizatorii sunt amatori și vor un dispozitiv care să facă poze, rapid și simplu, iar pozele să iasă bine. Nu trebuie să intre în meniul de fotografiere manual să schimbe unele setări pe care poate nici nu le înțelege.

Concluzie

Ar putea să sune puțin a contradicție. Xperia XZ2 este cel mai bun telefon pe care Sony l-a lansat în ultimii ani. Este un telefon pe care-l poți numi flagship, dar are unele minusuri în comparație cu alți competitori. Este un telefon care va excela în performanțe datorită procesorului și RAM-ului, dar nu asta nu-l va scoate în față în comparație cu competiția.

Când a fost lansat costa peste 3.500 de lei, acum la ceva mai multe de o lună prețurile au coborât cam pe la 3.200 de lei. Deci este un telefon destul de scump în continuare. Te aștepți la multe la un telefon care costă atât.

Dacă ești fan Sony, cu siguranță e cea mai bună variantă dacă vrei un flagship de la compania japoneză. Dacă nu ești fan Sony, s-ar putea să fi atras de alte variante.