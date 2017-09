Review Nokia 5 – unul din cele mai bune telefoane de buget de pe piață

Tweet on Twitter

În ultimele 3 săptămâni ne-am jucat cu Nokia 5, unul din modelele de buget lansate de cei de la HMD Global în acest an. Timpul a fost suficient, încât ne-am putut face o imagine mai clară asupra ce poate Nokia 5.

În urmă cu două luni am testat Nokia 3, celălalt telefon de buget, cel mai ieftin dintre cele lansate, care ne-a surprins plăcut, dar care ar fi putut totuși mai mult.

O să spun de la bun început că Nokia 5 este ceea ce ar fi trebuit să fie Nokia 3. Însă cel mai probabil, HMD Global a vrut o ofere o versiune mai ieftină a telefonului despre care vă scriu acum.

Design premium

La fel ca și în cazul Nokia 3 și Nokia 5 vine cu un design premium. Văzut pe masă sau în mâna altcuiva îți dă impresia de telefon scump. Nokia 5 are un plus față de Nokia 3 materialul din care este realizată carcasa, aceasta fiind metalică în cazul Nokia 5. Nokia 3 are carcasă din plastic.

Muchiile rotunjite, ecranul protejat de un panou Gorilla Glass cu ușor marginile curbate, butoanele laterale subțiri și discrete, chiar și liniile antenelor îi oferă lui Nokia 5 un aer aparte. Nu arată deloc a telefon ieftin. HMD Global chiar a făcut o treabă foarte bună pe partea de design, cu toată linia de telefoane, lansată în acest an.

Este ușor, este plăcut la atingere, atât panoul din sticlă frontal, cât și carcasa metalică. Nu ai cum să faci o impresie proastă cu Nokia 5 din punct de vedere estetic. Acesta este oferint în patru variante de culoare: albastru, argintiu, negru și arămiu. Noi am avut unul argintiu.

Performanțe mai bune decât recomandă specificațiile

Ca să nu pierdem timp cu povestitul specificațiilor iată direct lista:

-Display – 5,2 inci, rezoluție HD (1280x720p)

-Platforma – Snapdragon 430, cu procesor octa-core tactat la 1.4Gz, procesor grafic Adreno 505

-Memorie – 2GB RAM, 16 stocare internă, slot pentru card de până la 256GB

-Foto – cameră principală de 13MP și cameră secundară de 8MP

-Sistem de operare – Android 7.1.1 Nougat, livrat fără interfețe

-Baterie – 3.000mAh

-Altele – senzor amprente, dual-SIM, compatibil cu rețele 4G

Din câte vedeți, nu este cel mai bine echipat de pe piață. Vă asigur că nu este cel mai spectaculos nici de pe segmentul său de preț, dar dotările sunt mai mult decât decente, iar modul de rulare al aplicațiilor și serviciilor este unul peste ce ne-am aștepta dacă ne uităm la specificațiile sale. Cel puțin, la ce am avut eu nevoie, nu am avut nicio problemă. Pe Nokia 3 se mai blocau anumite aplicații, în special cea de cameră, Chrome-ul și aplicația Messenger de la Facebook, dar în cazul lui Nokia 5 nu fost nicio problemă, semn că update-urile care au fost făcute au rezolvat problemele anterioare.

Cu siguranță un mare merit al performanțelor crescute în raport cu așteptările se datorează și faptului că HMD și Nokia au decis să meargă pe mâna celor de la Google și să nu intervină asupra sistemului de operare și să lase Android-ul așa cum îl vrea Google, fără interfețe, fără servicii dedicate.

Totuși, nu pot să spun că sunt cel mai mare fan al versiunilor curate de Android pentru că e destul ciudat să mai fie nevoie să-mi descarc aplicații uzuale pentru cea de Facebook, Messenger, un manager de fișiere, o aplicație de înregistrarea audio sau pentru a nota ceva în scris ca să nu-mi fac draft-uri în aplicația de SMS.

De cealaltă parte trebuie să scot în evidență că Nokia 5 a fost primul model de telefon care a primit ultimul pachet cu actualizări de securitate pe luna septembrie, chiar înaintea modelelor Pixel, telefoanele celor de la Google, iar asta ar trebui să însemne ceva.

Camera – nu pare o îmbunătățire evidentă față de Nokia 3

Dacă există un defect pe care mai toți cei care au făcut recenzia lui Nokia 3 acela a fost componenta foto. Camere destul de slabe, aplicația nu este nici ea grozavă, iar calitatea pozelor este redusă. În special în condiții de luminozitate scăzută. Iar Nokia 5 nu pare să aducă un plus relevant față de Nokia 3. Într-adevăr, la lumină pozele sunt decente, dar calitatea scade simțitor în raport cu cantitatea de lumină. Ca să vă fac să înțelegi ce vreau să spun, la fiecare 10 procente mai puțin lumină, calitatea pozelor scade cu 15-20%%. Adică, nu este un raport egal.

Pe timp de noapte, nu ai nicio șansă să faci o poză cât de cât satisfăcătoare. De aceea, abia aștept să văd noul Nokia 8, care vine cu camere create împreună cu cei de la Carl Zeiss. Acesta este și singurul defect al acestui telefon pe care o să-l scot în evidență. Componenta foto. Dacă avea camere mai bune Nokia 5 ar fi fost telefonul de buget perfect.

Concluzie

În funcție de retailer, prețurile Nokia 5 pe plan local variază între 795 de lei și 1.000 de lei, dacă te uiți pe site-uri de comparări prețuri. Este un preț decent pentru un asemenea telefon. Pentru prima oară de când testez telefoane am răspuns unui sondaj al unui producător de telefoane. Au trimis direct pe telefon întrebarea: ”Pe o scară de la 1 la 10, cât de mult ai recomanda Nokia 5 unui prieten și de ce?”. Am răspuns că 9, iar motivul pe care l-am dat a fost acela că ”este un telefon care oferă performanțe peste ce arată lista de specificații, are un design plăcut și iar prețul un preț decent chiar și pentru România”.