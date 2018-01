Review Moto G5S – Lansat puțin cam târziu pentru a mai fi competitiv

Moto G5S a fost lansat de Lenovo de câteva luni bune și în România. La final de septembrie a ajuns și la noi, după ce în luna august fusese lansat la nivel global.

Dar, încă din vară părea că ar a ajuns cam târziu pentru a mai fi cu adevărat competitiv în noul ecosistem de telefoane. În ultima lună ne-am jucat cu el și deși pare un telefon bun pentru prețul lui, are concurență foarte mare.

M-am gândit la seria Moto G5S (pentru că mai există și o variantă Plus) cam ca la OnePlus 5T, o versiunea îmbunătățită a modelului lansat în prima jumătate a lui 2017.

Modelele Moto G5S și G5S Plus, sunt versiunile îmbunătățite ale modelelor Moto G5 și G5 Plus, lansate anul trecut, la MWC 2017. Am avut și modelul Moto G5 la teste în luna mai și la acea vreme mi s-a părut un telefon perfect pentru cei care nu vor să arunce bani pe flagship-urile brandurilor în vogă, precum Samsung, Apple, Huawei sau LG, dar vor totuși un telefon pe care se pot baza.

Lansat la un preț de 1.200 de lei în luna septembrie, nu s-a ieftinit prea tare, prețurile actuale oscilând în magazinele online între 1.000 și 1.100 de lei. Aș putea spune și despre Moto G5S că este o alternativă bună pentru cei care nu vor să cheltuiască bani mulți pe telefoane, dar parcă nu mai am aceeași convingere.

Îmbunătățirile față de modelele G5 și G5 Plus, nu sunt chiar atât de evidente. Cel puțin din punct de vedere estetic, nu există mai nicio diferență. La nivel de hardware, cea mai mai diferență este la capitolul foto, unde camera principală de pe G5S parcă face poze mai bune decât cea de pe predecesorul său.

Design – Lenovo s-a grăbit! Putea să vină cu un design actualizat

Design-ul este unul care la ora actuală este depășit. În locul celor de la Lenovo aș fi avut ceva mai multă răbdare, și la fel ca OnePlus să-i fi adus o schimbare mai radicală la capitolul design. Ar fi putut aștepta până în septembrie-octombrie și aș fi pus un ecran cu format 18:9, cum este cazul lui OnePlus 5T, chiar dacă predecesorul său OP5 avea ecran cu format 16:9. Ar fi putut veni cu rame mai înguste și mai discrete și cu un senzor de amprentă pus pe spate. Calitatea materialelor, însă, este una ridicată pentru acest model. Carcasa de metal îi oferă și mai multă rezistență, dar și un plus de eleganță în comparație cu alte telefoane care au carcase din plastic.

Poate e doar o părere impresie personală, dar pare mai butucănos, din cauza ramei ”generoase” din jurul ecranului, mai ales în partea de sus și de jos a ecranului. Pare o risipă de spațiu. Dar repet, este foarte posibil ca eu să mă fi atașat de noul trend, cel al telefoanelor cu ecrane mai generoase, într-un corp cât mai compact. Este clar, se putea mai bine. Lenovo chiar putea aștepta ceva mai mult pentru a lansa versiunea actualizată a modelelor G5 și G5 Plus din primăvară și să vină și cu un design adus la zi.

Oricât am încerca să ne păcălim că aspectul nu contează, când intri într-un magazin sau te uiți pe un site, primul lucru care ne atrage atenția aspectul exterior. E o chestia naturală. Așa este construit creierul uman. Nu este ceva neobișnuit. Abia apoi ne uităm la lista de specificații. Iar dacă un potențial cumpărător nu este atras de design, s-ar putea să nu mai vadă și lista de specificații. Și probabil și această cauză Moto 5GS, ca și fratele său mai mare, ar putea avea de pierdut.

1 of 12

Performanțe – E un telefon bun, dar se putea și mai bine

Imediat după setarea inițială, Moto G5S își dă impresia că se mișcă bine. Cu pachetul inițial de servicii și aplicații telefonul se mișcă bine. Când începi și adaugi aplicațiile de rețelelor de socializare (de exemplu Facebook, Twitter, Snapchat sau Instagram) și 1-2 aplicații de mesagerie (Facebook Messenger, WhatsApp, un client de email, în cazul în care nu vă place GMail-ul), aplicații care sunt mereu active și care trimit constant notificări și alerte, telefonul începe să dea semne de ”oboseală”.

Nu știu cum e în cazul modelului Moto G5S Plus, care are 4GB memorie RAM, pentru că modelul Moto G5S are doar 3GB, dar este posibil să se dovedească insuficient. Sau poate este de vină procesorul Snapdragon 430. Este același procesor octa-core, tactat la 1,4GHz, ca și pe Moto G5, iar pe același segment de preț cu telefoane care au procesoare Snapdragon 630 care urcă până la 2,2GHz, iar diferență poate fi determinantă. Chiar și pentru modelul Moto G5, părerea generală a fost aceea că Lenovo ar fi putut alege un procesor mai puternic. Așa că pe Moto G5S și G5S Plus, s-ar fi putut alege o platformă hardware mai nouă și mai bună.

Oricum, nu voi spune că se mișcă rău telefon, dar se putea mai bine. Nu o să-ți scoată peri albi așteptând după aplicații, dar se putea mai bine. Dacă îți mai place să te și joci pe telefon, și nu ești doar fan al jocurilor gen Candy Crush sau Farm Heroes, s-ar putea să fi puțin desatisfăcut.

Departamentul foto îmbunătățit

De departe de a fi un fotograf înfocat și cu experiență, fără a avea pretenția să sunt expert în domeniu, pot să-mi dau seama că există diferențe între camera principală de pe Moto G5 și G5S. Contrastrul este mai bun ca pe Moto G5, imaginile sunt ceva mai clare, iar dacă în cazul lui Moto 5G am făcut destul de multe poze care mi s-au părut supraexpuse sau prea întunecate. În cazul lui Moto G5S balansul de luminozitate este mai bun și mai rapid. Camera de pe G5 avea un senzor de 13MP, pe Moto G5S este un senzor de 16MP, iar diferențele sunt vizibile.

Totuși, dacă nu-l mai comparăm cu Moto G5, ci ne raportăm strict la ce poate camera, nu rupe gura târgului. Nu este chiar ceea ce trebuie.

În condiții de luminozitate scăzută, diferențele parcă nu sunt foarte clare, dar aici intervine și procesorul de imagine. Pozele în spații mai întunecate captează destul de mult ”zgomot de imagine” și ai nevoie de câteva încercări și răbdare pentru ca telefonul să echilibreze toate setările camerei pentru a capta o imagine cât mai bună. Dacă vrei să faci poze pe grabă e mai complicat.

Aplicația de cameră oferă și un mod profesional în care utilizatorul își poate alege propriile setări, dar cum majoritatea utilizatorilor de telefoane sunt fotografi de ocazie, nu cred că-și vor bate prea mult capul. În plus, lipsesc presetările pentru diversele situații în care poți face poze, nu există filtre, și mă gândesc că ar fi mai indicată o altă aplicație, care să aibă mai multe presetări și filtre.

Camera de selfie-uri are același senzor de 5MP ca și modelul Moto G5, dar pare că face poze mai bune. Are alt set de lentile și probabil aici este cheia.

1 of 13

Baterie puțin mai mare – încărcarea rapidă un real avantaj

Un alt aspect pozitiv, pe lângă cameră, este dat de bateria ceva mai mare 3.000mAh (Moto G5 avea de 2.800) și faptul că în comparație cu predecesorul său, dispune de încărcare rapidă. Cam în 15 minute, poți încărca telefonul pentru alte 4-5 ore de utilizare. Dar până la urmă, la finele zilei, trebuie să pui de fiecare dată telefonul la încărcare.

Specificații Moto G5S

– Android 7.1.1, Nougat

– Qualcomm Snapdragon 430 cu un CPU octa-core de până la 1,4 GHz

– GPU Adreno 505 de până la 450 MHz

– 3GB memorie RAM

– 32GB stocare internă, + slot card microSD de până la 128 GB

– ecran de 5,2”, Full HD 1080 p (1920 x 1080)

– Baterie de 3.000 mAh cu încărcare rapidă TurboPower

– protecție împotriva apei

– cameră principală de 16 MP, cameră frontală de 5 MP

– protecție împotriva apei

– Cititor de amprentă

În loc de concluzie

Ținând cont de preț și de dotări, nu putem spune că ar fi o investiție rea. Dar problema lui Moto G5S este că sunt alte telefoane pe piață, la ora actuală, care au design mai atrăgător, în trend cu noua modă și pe alocuri cu hardware mai bun, gen un procesor mai nou sau mai mult RAM.

Îmi este greu să dau un verdict clar. Dacă ești fan al telefoanelor ieftine și bune de la Motorola, Moto G5S ar putea să-ți placă destul de mult. Dacă nu ești fan Motorola și evaluezi mai multe opțiuni, Moto G5S ar putea să nu fie alegerea finală. Așa că rămâne la latitudinea fiecăruia, dacă ar prefera un Moto G5S sau altceva. Personal aș evalua mai multe opțiuni, înainte de a lua decizia finală.