Review Moto G5 – potrivit pentru cei care vor un telefon bun la un preț de bun simț

A fost o perioadă destul de scurtă, dar timp de 6 zile am reușit să ne jucăm cu un Moto G5, unul dintre telefoanele de buget bune de pe piață la ora actuală. Lenovo este probabil una din puținele companii chinezești care iese din tiparele stereotipice culturii moderne chinezești.

Cel puțin aici în Europa și mai ales în România, există un grad de scepticism destul de ridicat față de calitatea produselor venite din China. După foarte mulți ani în care românii s-au pricopsit cu produse a căror calitate a fost mult sub așteptări, este de înțeles de ce China nu este văzută ca o țară din care vin produse de calitate. Ca o ultima precizare legată de acest subiect, trebuie să ne reamintim, totuși, că iPhone-urile sunt produse în China, nu în altă țară și nu sunt văzute ca fiind produse de slabă calitate.

Revenind la Lenovo, pare să-și respecte angajamentele față de preluarea brandului Moto, așa cum a făcut atunci când a preluat divizia de laptopuri de la IBM. A continuat să aducă produse de calitate și același lucru se întâmplă și cu telefoanele Motorola. Nici nu este de mirare că brandul Moto începe ușor, usor să-și recâștige locul pe piață.

Moto G5, deși este un telefon cu dotări modeste dacă ne gândim la seturile de specificații cu care vin vârfurile de gamă ale altor companii, este un telefon bun, de care chinezii de la Lenovo au avut grijă să fie unul de calitate. Cum Moto încă este văzut de americani ca fiind un brand american, Lenovo nu avea cum să nu le ofere un telefon bun.

Ce nu mi-a plăcut

Pentru că nu vreau să las o impresie neplăcută față de acest telefon o să încep cu lucrurile care nu mi-au plăcut la Moto G5. Este foarte probabil să fi fost influențat de tendințele de design adoptate de alți producători în materie de telefoane. Dacă vreți un telefon care să iasă în evidență, doar pentru că arată bine în mână sau pe masă la o terasă, nu aș miza pe Moto G5.

Lenovo a mers pe un design simplu, dar și în același timp destul de învechit. Nu este foarte mult diferit de modelul lansat anul trecut, de Moto G4. Telefonul are un corp mult prea mare în raport cu ecranul său. Tendința actuală din piață, potrivit căreia un telefon cu margini cât mai mici în jurul ecranului este mult mai frumos, pare mult mai atractivă. Când te uiți la Moto G5 ai impresia că s-a făcut risipă de material. Ai impresia că telefonul putea fi mult mai compact.

Tot la capitolul design, pot să spun că nu sunt un fan al modulelor de cameră pe care le folosește Lenovo pentru telefoanele Motorola. Forma rotundă a modulului în care sunt încorporate senzorul foto și blițul pare că nu e din același film ca și restul telefonului.

Un alt aspect pe care îl văd ca minus este modelul de procesor. Lenovo a mizat pentru Moto G5 pe un procesor Snapdragon 430, mai slab decât cel de pe modelul Moto G4, lansat cu un an în urmă, care a dispus de un Snapdragon 617. Nici la nivelul RAM-ului nu există un progres prea mare. Pe piață sunt disponibile variante de Moto G5 cu 2 GB și de 3 GB memorie RAM. Moto G4 avea și el 2 GB memorie RAM.

De ce aș fi nemulțumit de aceste aspecte? Pentru că oamenii care cumpără telefoane precum Moto G5 nu sunt genul de oameni care să-și cumpere un telefon nou în fiecare an. Cine cumpără un Moto G5, îl va folosi mai mult timp. 2-3 ani cel puțin. Mă îndoiesc că peste 3 ani, cu dar 2 GB RAM și cu un procesor ca SD 430, vei mai putea să faci prea multe lucruri fără să te enervezi. Normal ar fi fost ca Lenovo să vină cu un procesor mai puternic și ceva mai mult RAM.

Ultimul aspect care nu mi se pare a fi un avantaj pentru Moto G5 ar fi pozele pe care le face noaptea. Dar este foarte greu să ai pretenții prea mari de la un telefon de pe acest segment. Sunt telefoane de top, care costă foarte mult și nu excelează la acest capitol.

Ce mi-a plăcut

Am criticat nivelul dotărilor, dar în același timp trebuie să menționez că în ceea ce privește felul în care ”se mișcă” Moto G5, nu poți să-i reproșezi prea multe, ținând cont de segmentul de preț pe care este plasat. Dar, modul de rulare plăcut a fost posibil pentru că Moto G5 vine cu una din cele mai nealterate versiuni de Android 7.0.

După cum știți, mai toți producătorii de telefoane cu Android, începând de la Samsung, Huawei și LG, până la Xiaomi sau Allview simt nevoia să modifice sistemul de operare de la Google. Și sunt puține companii care reușesc, după atât de multe modificări, să mențină modul de rularea a sistemului de operare la un nivel optim, așa cum a fost creat pentru a fi compatibil cu componentele pentru care a fost optimizat.

Aplicația de cameră de pe Moto G5 este una ușor de folosit. Foarte plăcut este că aplicația poate detecta dacă fotografiile sunt făcute pe timp de zi sau pe timp de noapte. Este foarte interesant modul în care poți să treci de pe camera din spate pe cea frontală doar printr-o simplă mișcare din încheietura mâinii.

Un capitol la care stă mai bine decât alte telefoane, inclusiv modelele Galaxy S8 (avem un model Plus la teste despre care veți citi în curând), este senzorul de amprentă amplasat pe partea frontală a telefonului, sub ecran, în locul butonului ”Home”. Este mult mai bine amplasat și este dovada clară că senzorii de amprentă trebuie să rămână amplasați în față și nu în spate. În plus, este foarte rapid.

Dacă nu mi-a plăcut cum face poze noaptea, pot spune că este destul de bun atunci când condițiile de lumină sunt decente, dar acest lucru este valabil pentru mai toate telefoanele. Însă, cu riscul de repeta un aspect pe care l-am mai subliniat, pentru segmentul de preț pe care se clasează, camera principală a lui Moto G5 este una bună. Cât despre cea frontală, nefiind un pasionat de selfie-uri, părerea mea ar fi irelevantă pentru că nu sunt pretențios la acest capitol.

Bateria este un alt aspect care-l face pe Moto G5 să iasă în față. Bateria este de 2.800 mAh și, deși pare mică, oferă o autonomie destul de mare. În aproape 6 zile am încărcat telefonul de 3 ori. Încărcarea este destul de rapidă. În aproximativ o oră și jumătate, bateria se încarcă la 100% și este un aspect pozitiv.

Concluzie

Ca să n-o mai lungesc foarte mult, în România telefonul se vinde la un preț mediu de 900 de lei și pare deja că a început să se ieftinească. La acest preț și ținând cont de setul de specificații cu care vine (pe care îl puteți consulta mai jos) Moto G5 este perfect pentru cei care vor un telefon care să-și facă treaba, dar care nu vor să arunce bani pe un telefon de fițe. Moto G5 chiar nu este un telefon de fițe, este un telefon bun.

Poze făcute cu Moto G5 (Moto G5 camera samples)



Specificațiile principale