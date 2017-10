Review iPhone 8 – un telefon excelent, dar îi lipsește ”sex-appeal-ul”

Tweet on Twitter

În ultimele două săptămâni și un pic ne-am jucat cu un iPhone 8, primit la teste de la cei de Telekom România, și cred că am ajuns la momentul în care putem să vorbim despre fratele mai mic al familiei de iPhone-uri din acest an.

E fratele mai mic, nu pentru că ar putea fi considerat modelul de buget, nici mai modest din punct de vedere al specificațiilor, pentru că este un telefon performant și în niciun caz nu este ieftin, ci pentru că este cel mai mic în dimensiuni. Fratele mai mic, pentru că mai există iPhone 8 Plus, telefon cu dimensiuni mai mari și cameră duală, și iPhone X, care este ”copilul” favorit al familie din acest an. Este principalul motivul pentru care iPhone 8 merge mai prost în vânzări decât predecesorul său iPhone 7.

Dar faptul că iPhone 8 este slab în vânzări la această dată în comparație chiar și cu modelul de anul trecut nu este tocmai o surpriză. Este rezultatul a unui cumul de factori. În primul rând, cum spuneam și mai devreme, iPhone X este așteptat de cei mai mulți dintre fanii Apple, care se abțin deocamdată să cumpere iPhone 8 sau 8 Plus.

Un alt motiv important este design-ul atât de familiar, încât fanii iPhone s-au plictisit aceleași forme din 2014 încoace și vor mai mult. Iar cum iPhone X va aduce schimbarea dorită nu este de mirare că utilizatorii de iPhone care vor un model nou nu se înghesuie la iPhone 8.

Un alt factor, este că din ce în ce mai mulți fani Apple încep să înțeleagă avantajele ecranelor mai mari de când Apple a decis să lanseze modelul iPhone 6 Plus. Tot mai mulți utilizatori iPhone au migrat către variantele Plus cu fiecare generație lansată în ultimii trei ani, așa că iPhone 8 pierde teren și din cauza lui iPhone 8 Plus.

Ultimul factor, la care voi face referite, este cel al îmbunătățirilor. Ele există. Performanțe mai bune, camere și funcții noi, sistem de operare nou, încărcare wireless, panouri din sticlă. Din păcate pentru iPhone 8 și iPhone 8 Plus, nu sunt atât de mai bune într-un mod atât de evident pentru consumatorul de zi ca să creadă că se justifică un efort financiar mai mare pentru a cumpăra un iPhone 8 sau 8 Plus, când poți să cumperi un iPhone 7 sau 7 Plus nou-nouț, de la Apple, cu câteva sute de dolari/euro ieftin.

Design

Ca dispozitiv în sine, iPhone 8 este un telefon care se poate face plăcut. Dacă nu ar exista alte telefoane cu care să fie comparat, dacă ar fi fost, să zicem, lansat anul trecut nu am fi avut prea multe comentat. Design-ul nu este nici pe departe neplăcut. Panourile de sticlă și rama metalică îi oferă un plus de eleganță, chiar și în comparație cu modelul iPhone 7 de anul trecut.

Este cel mai mic dintre iPhone-uri, are ecran de 4,7 inci, unul din puținele telefoane cu ecran sub bariera de 5 inci. În ultimele luni m-am jucat cu multe telefoane cu ecrane mari, de dimensiuni mari, iar iPhone 8 a fost un soi de experiență nouă pentru mine, pentru că mi s-a părut foarte mic. Mai ales că venea după trei săptămâni în care am stat în mână doar cu Galaxy Note 8. Un telefon foarte mare.

Evident, este mai ușor de utilizat cu o singură mână. Surprinzător sau nu, iPhone 8, deși mai mic, nu este neapărat foarte ușor. Ținute împreună Note 8-ul și iPhone par că au aceeași greutate. iPhone 8 este mai ușor, dar diferența această diferență vine după ceva mai mult timp de utilizare.

Problema design-ului, cum menționam și mai devreme și nu numai eu, este că a devenit plictisitor. Te uiți la un telefon care are același design, cu mici, mici diferențe, ca și modelul iPhone 6, care a fost lansat în toamna lui 2014!!! Dacă modelul Galaxy Note 8 a ieșit rapid în evidență, nimeni din cei care m-au văzut cu iPhone 8 în mână nu s-au ”prins” că e iPhone 8.

Repet, design-ul este foarte reușit, aș putea spune că e de nota 10 și, cu siguranță, ca dimensiuni va fi îndrăgit de doamne și domnișoare, dar nu mai îi lipsește ceva. Nu are ”sex-appeal”. Nu atrage, nu distrage, nu mai uimește.

1 of 24

Performanțe

Aici, la fel cum am spus și în cazul Galaxy Note 8, este partea cea mai simplă. De obicei găsești ce să scrii când lucrurile merg prost, când totul merge bine nu ai ce să scoți în evidență. Aplicațiile rulează ireproșabil. Totul este cursiv, fluent, fără sincope.

Noile procesoare A11 Bionice își fac treaba. Se mișcă foarte bine, probabil este și unul din motivele din care Apple a decis să rămână la cei 3GB memorie RAM. Nu există vreo aplicație care să meargă mai prost și să spui că se descurcă mai bine cu jocurile sau că se descurcă mai bine cu aplicații de navigație sau editarea audio sau că merge greu aplicația de cameră, YouTube-ul sau Facebook-ul sau orice altceva. Telefonului nu ai ce să-i reproșezi, pentru că dă tot ce poate. Cu siguranță nu sunt aplicații care să-i dea probleme.

Problemele mele, însă, sunt legate de încăpățânarea celor de la Apple de a face unele lucruri mai complicate și îngreunează experiența de utilizator, nu prin hardware, ci prin software. Sunt multe lucruri care, după o mai lungă perioadă de utilizare de telefoane cu Android, mi se pare complicate pe iOS.

Înțeleg că este vorba de securitate, dar de ce trebuie să introduc parola la fiecare aplicație instalată, când am sensor de amprentă? De ce trebuie să instalez nu știu ce aplicații pe PC și pe un telefon cu Android să pot trimite o poză de la un dispozitiv la altul? De ce nu pot să trimit prin Bluetooth o poză între două dispozitive, fără să am diplomă de programator sau inginer IT?

Știu vor fi oameni care vor spune că se poate fără nicio problemă. Fă-i jailbreak și rezolvi mai multe probleme din iOS! Ei bine, nu se pune problema să faci jailbreak pe un telefon primit la teste. Și mă gândesc că sunt oameni care nu o fac oricum cu telefoanele lor. Fie că nu vor să piardă garanția, fie că nu știu cum să facă jailbreak sau poate chiar nu au auzit de așa ceva (deși mă îndoiesc). Nu văd de ce ar trebui să ”sparg” sistemul de operare ca să fac unele lucruri să fie mai simple, să obțin acces al anumite funcții pe care pe un Android le ai standard. Dar asta este o discuție lungă, am mai avut-o cu fani Apple și iOS în trecut și am renunțat să mai dezbat avantajele și dezavantajele celor două sisteme de operare pentru că nu ajungeam nicăieri.

Ah. Era să uit. Am zis să trec tot aici și performanțele telefonului din punct de vedere al autonomiei. Este dezamăgitor. Telefonul se descarcă rapid și când este închis, ca să spun așa. În plus, faptul că Apple a programat ca WiFi-ul, datele mobile și Bluetooth-ul să pornească automat în fiecare dimineață (la ora 05.00 ora locală) nu ajută deloc telefonul. În primele zile mă așteptam să nu țină mult bateria. M-am jucat destul de mult pe el, dar spre final am început să mă plictisesc și l-am cam ignorat în ultimele zile. Dacă la început mi s-a părut normal să rămân rapid fără baterie și fie nevoie să-l încarc aproape de două ori în aceeași zi, nici acum pe final, când l-am folosit mult mai puțin, autonomia tot nu mă dat pe spate. Dar asta nu e o problemă specifică pentru iPhone 8. Din totdeauna iPhone-urile au fost deficitare la acest capitol.

Camere foto

De departe, iPhone 8 are una din cele mai bune camere principale de pe piață. Chiar dacă ne referim la telefoane cu camere duale. Degeaba poți să aplici efecte bokeh, cum poți face cu o cameră duală, dacă imaginile captate sunt de calitatea proastă. Nu se pune problemă să faci poze proaste cu iPhone 8. Nici cu cea principală, nici cu cea frontală. Nici pe întuneric și în niciun caz în condiții de luminozitate corespunzătoare.

Pozele cu Galaxy Note 8 de la review au fost făcut cu iPhone 8 și au ieșit poze foarte frumoase. Glumind puțin, în unele poze Galaxy Note 8 pare chiar mai frumos decât este în realitate. iPhone 8 are o cameră principală de 8MP și una frontală pentru selfie-uri de 7MP. Senzori par mici, dar în spate se află o tehnologie și un software care a permis dintotdeauna celor de la Apple să aibă camere foto superioare, fără să impresioneze cu cifre care dau bine doar din punct de vedere al marketing-ului.

Culori vii, contrast bun, claritate. Excelent pe timp de zi, bun și noaptea. Poți să faci poze frumoase de orice fel. Și macro și peisaje și poze unor obiecte aflate în mișcare sau când ești tu în mișcare.

Sunt o suficient de multe funcții și opțiuni în aplicația de foto cât să îi mulțumească pe toți. Camera principală filmează la rezoluție 4K la 60 de frame-uri pe secundă, pentru clipuri clare și un plus de fluiditate. Poți să filmezi și clipuri în slow-motion, la o rezoluție Full HD la 240 de frame-uri pe secundă. Cea frontală filmează la Full HD, la viteză maximă de 30 de frame-uri pe secundă.

Ca să nu o mai lungesc, vă las cu mica galerie foto de mai jos pentru a vedea performanțele camerei.

1 of 21

În loc de concluzie

Pe foarte scurt, iPhone 8 este un telefon excelent. Design plăcut, performanțe de flagship și cu siguranță nu ar dezamăgi niciun utilizator care nu știe ce alte telefoane se mai află pe piață. Îi lipsește însă factorul ”WOW”, este destul de plictisitor și nu reprezintă un upgrade semnificativ să-i atragă pe fanii Apple, iar dovada este dată de performanțele scăzute în vânzări. Una peste alta cred că același lucru poate fi spus și de iPhone 8 Plus. Singura diferență este că nu putem compara cele două telefoane la capitolul cameră foto, pentru că modelul Plus are cameră duală, iar iPhone 8 are doar un singur senzor pentru camera din spate.

Oricum, dacă vreți un iPhone nou, nouț și micuț, lansat în 2017 puteți lua iPhone 8. Dacă nu țineți de anul în care a fost lansat și nu vă interesează încărcarea wireless, mai bine mizați pe un iPhone 7. Oricum, încărcătorul wireless nu vine la pachet, ci este vândut separat și oricum, din ce scrie pe versiunea în română a site-ului Apple, va fi disponibil în România abia de la anul. Așa că totul rămâne la alegerea voastră. Cea mai bună recomandare pe care aș putea-o da acum ar fi aceea să vă cumpărați telefonul de care aveți nevoie, pe care vi-l permiteți și care vi se potrivește și nu pentru că are nu știu ce logo pe el sau din alte motive.