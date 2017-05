Review Galaxy S8 Plus – A meritat să-i acordăm atât de multă atenție sau nu?

Când vine vorba de producători de telefoane, oricât de mult s-ar supăra alții, doar două companii reușesc să atragă atât de mult privirile: Apple și Samsung. Lupta dintre cei doi giganți ai pieței smartphone este acerbă și se poartă cu bugete de marketing de miliarde de dolari. Și cam de aceea și reușesc să prindă atât de mult din interesul publicului.

Dacă ne referim strict la modele de telefoane, evident că de la Apple nu avem ce să remarcăm în afară de iPhone-uri, pentru că doar pe acestea le produc, în timp ce de la Samsung pot fi remarcate seriile Galaxy S și Note. Dintre acestea, modelele Galaxy S, sunt văzute ca fiind cele cu care compania sud-coreeană, concurează cu telefoanele de la Apple.

Din acest motiv și atenția pe care o primește această gamă este una extrem de ridicată. Galaxy S8 a primit și mai multă atenția anul acesta pentru că Samsung avea nevoie de un telefon care să facă uitat eșecul numit ”Galaxy Note 7”. S-a scris, vorbit și discutat și foarte mult despre seria Galaxy S8 și înainte și după lansare. Dar a meritat atât de multă atenție? Vă spun de pe acum că nu voi da un verdict. Mă voi rezuma în a expune lucrurile care mi-au plăcut și care mi-au displăcut, după doar două săptămâni alături de modelul Plus al familiei, ocazie cu care țin să le mulțumesc celor de la Telekom România, pentru că ne-au oferit acest model pentru teste.

Pentru prima dată, designerii de la Samsung i-au întrecut pe cei de la Apple

Prin luna martie, am încercat să facem un exercițiu de imaginație și am făcut propriile ”mock-up” de iPhone 8, dacă Apple ar fi mers pe aceeași rețetă pe care Nokia a ales-o pentru a readuce la viață legendarul model Nokia 3310. Am sperat atunci să iasă o caricatură. Deși nu au fost cele mai atrăgătoare ”randări”, rezultatul nu a putut fi considerat ca fiind o glumă proastă, pentru că în linii mari, design-ul Apple a fost fără cusur încă de la primul model lansat în 2007. Concluzia a fost că Apple a avut mereu telefoane frumoase. Așa s-a întâmplat timp de 9 ani la rând.

În primăvara acestui an, balanța s-a înclinat radical în favoarea celor de la Samsung. Modelele Galaxy S8 și S8 Plus sunt la ora asta reperul pieței. Chiar și fanii Apple au recunoscut că Samsung le-a luat fața celor de la Apple cu Galaxy S8. Dacă luați la rând site-urile care se axează pe știri cu produse de la Apple și citiți review-urile făcute de oameni care au avut ani de zile iPhone-uri, veți vedea că absolut toți au doar cuvinte de laudă. Îmi amintesc că unul din primele review-uri pe care le-am citit a fost cel al lui Zack Epstein de la BGR.com, care s-a auto-declarat un mare fan iPhone. Acesta nota că, din punct de vedere al design-ului, revenind la iPhone-ul 7 Plus, proprietate personală, a simțit ca și cum ar fi renunțat la un televizor cu ecran plat, pentru un model clasic cu tub catodic și-și exprima speranța ca Apple să le dea replica rivalilor, cu noul iPhone 8 ce urmează să fie lansat în toamnă.

Nu aș putea spune că este o diferență chiar atât de mare. Comparația pare puțin forțată, dar de departe, Galaxy S8 este cel mai arătos, mai aspectuos și mai frumos telefon pe care l-am ținut în mână. Este extrem de elegant, iar ecranul Infinity, cu margini extrasubțiri și laturile curbate îl fac pe Galaxy S8 Plus (și cu siguranță și pe fratele său mai mic) să nu aibă egal la capitolul design. Panourile de sticlă ce protejează telefonul sunt extrem de plăcute la atingere. Ai impresia că nu există niciun fel de aderență la acest tip de material. Este foarte alunecos, dar nu există un risc prea mare de a scăpa telefonul din mână.

Ca să nu o lungesc și mai mult, nici dacă ai vrea, nu ai putea să-i găsești vreun cusur din punct de vedere estetic. Este un telefon care atrage privirile oriunde te-ai afla. Toată lumea vrea să-l vadă, să-l atingă.

1 of 21

Experiența de utilizator aproape perfectă

Deși Samsung este unul dintre producătorii de telefoane care face foarte multe modificări în Android-ul de la Google, este probabil singura companie care reușește să optimizeze foarte bine software-ul instalat. Evident, cât un telefon dispune de cele mai bune componente hardware de pe piață, cum ar fi procesoarele Snapdragon 835, cele mai puternice la ora actuală, 4 GB memorie RAM și un display AMOLED care afișează imagini de o calitate mai rar întâlnită, experiența de utilizator este una extrem de plăcută.

Samsung a făcut și o treabă foarte bună când a introdus Apps Edge, cu ajutorul căruia poți să-ți aduci sub degetul mare, cele mai folosite aplicații și contactele favorite, care pot fi accesate foarte rapid și ușor.

În plus, efectul de mișcare aplicat imaginilor de fundal cu care a venit Samsung îți dă impresia unui spațiu de lucru tridimensional. Chiar ai impresia că pictogramele aplicațiilor și widget-urile plutesc deasupra imagini de fundal. Nu este o inovație Samsung, Apple aplicând același efect pe telefoanele sale încă de la iPhone 5, dacă nu mă înșel, dar Samsung a reușit, parcă, să perfecționeze procedeul.

Aplicațiile rulează foarte rapid și fluent și nici nu este de mirare, ținând cont de specificațiile de pe Galaxy S8 Plus. Dacă nu ar fi rulat rapid și fluent, atunci ar fi fost o problemă. Tot la capitolul experiență de utilizator voi încadra și faptul că bateria de pe Galaxy S8 Plus își face treaba. Ai o zi de utilizare a telefonului fără probleme. E ceea ce-și dorește un utilizator de smartphone, pentru că atunci când ajunge acasă, seara, după o zi de muncă își pune telefonul la încărcat. Pentru c-am ajuns și la capitolul ăsta, telefonul se încarcă foarte repede cu ajutorul încărcătorului său. După două ore de încărcare, ai o zi întreagă de autonomie. Aici va trebui și să menționez, că nu sunt genul de utilizator care stă în fiecare clipă pe telefon. Cred că m-aș încadra puțin peste profilul utilizatorului mediu.

Senzorul de amprentă sau cum poți strica un produs care putea fi perfect

Critici legate de amplasarea senzorului de amprentă au apărut încă de la apariția primelor imagini spion cu noile telefoane de la Samsung. Amplasarea acestuia este complet nefericită. Au fost colegi de breaslă care au încercat să mă convingă că Samsung a calculat bine acest aspect. Nu mi se pare! Se vede că a fost o soluție luată în criză de timp, pentru că nu au reușit să integreze senzorul în display, așa cum era planificat inițial. A fost o soluție de compromis. Un coleg din România spunea că nu e chiar atât de rău amplasat și spunea că ”doar la 1 din 3 încercări nimerește camera”, ceea ce nu e un raport rău. Poate el are mai multă dexteritate, dar în cazul meu, doar în 1 din 3 încercări nimeresc senzorul de amprentă. În plus este foarte mic, iar dacă nu faci o înregistrare completă a amprentei, pe toată suprafața degetului, senzorul dă de multe ori rateuri.

Și era important ca senzorul să funcționeze bine. Pentru că este cea mai simplă și mai rapidă metodă de a debloca telefonul. Nu aș miza pe scannerul de iris, care din punct de vedere tehnic nu este un scanner de iris. Să fim serioși, la cât de slab este senzorul, abia dacă vede ce culoare au ochii utilizatorului, ce să mai vorbim de scanarea irisului. Detecția se face mai degrabă ținând cont de fizionomia feței, de poziționarea ochilor, motiv pentru care telefonul poate fi deblocat cu ajutorul unei poze, fapt relevat de atât de mulți jurnaliști și bloggeri de specialitate de la noi și din afară.

Componenta foto, un alt mare câștig pentru Samsung

Samsung a primit de la Sony un senzor foto nou-nouț, special creat doar pentru ei, un senzor foarte performant. Este opinia tuturor celor cu care am vorbit că Samsung a făcut un progres enorm și la acest capitol. Apple a fost mereu peste Samsung la capitolul foto, dar de data asta compania sud-coreeană pare că și-a depășit rivala americană.

Imaginile sunt extraordinare pentru un dispozitiv care nu este creat special pentru acest lucru. Nu poți compara un telefon, oricât de bun ar fi cu un DSLR, fie și el entry-level, dar Galaxy S8 Plus ne arată, încă o dată, de ce segmentul camerelor foto digitale compacte a scăzut atât de mult în ultimii ani și de ce Samsung a renunțat la producția de camere digitale începând cu acest an. Nu are rost să dai niște bani, pe un dispozitiv care nu face poze cu mult mai bune decât poate să facă un telefon. Vă invit să vedeți și galeria de imagini surprinse cu Galaxy S8 Plus. Un fotograf amator, fie și el unul mai pretențios, nu are cum să fie nemulțumit de Galaxy S8 Plus.

1 of 16

Cuvânt de încheiere

Așa cum notam la începutul acestui articol, nu vreau să dau un verdict. Sper doar să vă fi oferit impresiile corecte, care să vă ajute să vă dați seama dacă noul Galaxy S8 Plus, merită efortul financiar la care trebuie să va supuneți pentru a-l putea avea. Este un produs scump. Prețurile în România încep undeva la 3.800 de lei și urcă până la 4.200 de lei. Chiar și dacă nu ai probleme cu banii, tot te gândești ce ai putea face în schimb cu această sumă.