Review Galaxy Note 8 – dacă ignorăm prețurile este un telefon extraordinar

În ultimele aproape trei săptămâni, cu ajutorul celor de la Telekom România, ne-am putut face o impresie asupra celui mai nou și mai puternic telefon de la Samsung din acest an, modelul Galaxy Note 8.

Este un telefon care oferă foarte multe, la fel ca și modelele Galaxy S8, în special Galaxy S8 Plus, modelul din care își are, practic, originile. Am avut și Galaxy S8 Plus la teste în primăvară și puteți citi recenzia noastră aici. Galaxy Note 8 vine cu câteva îmbunătățiri față de modelul Galaxy S8 Plus, dar impresia generală este că Note 8 este o versiune îmbunătățită a modelului lansat în primăvară.

Design – eleganță și stil, dar senzorul de amprentă tot nu e unde trebuia să fie

În mod așteptat, Samsung a păstrat design-ul cu care a surprins (plăcut) industria smartphone în prima parte a acestui an când a lansat seria Galaxy S8. Ecrane Infinity, margini curbate și mai subțiri, colțuri rotunjite, panouri din sticlă, ramă metalică, aspect elegant, plăcut ochiului și la atingere și o calitate a materialelor ridicată.

Galaxy Note 8 este un telefon care se adresează unui segment mai aparte de utilizatori, în special din mediul corporate, celor care vor un telefon cu ecran mare, un telefon impunător. Galaxy Note 8 aduce un plus de eleganță, pare mai impresionant decât modelul S8 Plus. Nu cu mult, dar are dimensiuni puțin mai mari, colțurile mai puțin rotunjite ca pe modelul Galaxy S8 Plus. Galaxy Note 8 pare o prezență ceva mai sobră, mai serioasă.

Ca din totdeauna, modelele din familia Galaxy Note, încă de la prima generație, mi s-au părut ca fiind telefoane care se adresează bărbaților. Un telefon mare și destul de greu de controlat de doamne și domnișoare, persoane cu mâini mici, tocmai din cauza dimensiunilor sale. Ai nevoie de mâini destul de mari să-l poți utiliza cu o singură mână, în deplină siguranță și fără prea mult efort. În plus panourile Gorilla Glass sunt destul de alunecoase, iar telefonul este destul de greu. Îți alunecă destul de ușor din mână dacă nu ești atent. Mai ales, prin mijloacele de transport în comun din București.

Dar te poți obișnui cu el. După trei săptămâni m-am obișnuit cu dimeniunile lui Note 8. M-am ”prins” cum și de unde trebuie să-l apuc. Trebuie, însă, să recunosc că am fost printre cei care s-au bucurat când telefoanele au început să vină cu ecrane tot mai mari. Îmi plac mai mult și mi se par mai utile decât telefoanele cu ecrane mai mici. Am citit câteva recenzii ale unor colegi de breaslă care s-au arătat deranjați de dimensiunile lui Note 8. Dacă ai mâinile mici, nu te obligă nimeni să-ți cumperi un astfel de telefon. Galaxy Note 8 are ecran de 6,3 inci, unul dintre cele mai mari de pe piață, este cel mai mare telefon de la Samsung iar pe piață sunt multe alte alternative înclusiv de la Samsung, de la Apple sau alții, telefoane bune, performante și cu dimensiuni mai mici.

Mai degrabă, ca defecte de design aș indica faptul că Samsung s-a încăpățânat să păstreze poziția senzorului de amprentă în același loc ca și pe modelele Galaxy S8, în pofida criticilor fanilor săi, dar și a presei și bloggerilor de profil. Într-adevăr, nu mai nimerești la fel de mult pe camere, pentru că senzorii sunt despărțiți de blitz și senzorul de puls, dar asta a însemnat mutarea senzorului de amprentă și mai spre marginea telefonului. Pentru un dreptaci nu este un avantaj pentru că în acest mod, senzorul s-a dus mai departe pe Galaxy Note 8 decât era pe Galaxy S8 Plus. Totodată, nu doar mie mi s-a părut mai firească o poziționare a acestuia sub camera și nu lângă ea.

Dacă vă place să aveți telefonul tot timpul curat și lucios, adică fără urme de amprente, luați-vă gândul de la așa ceva. Este un adevărat colector de amprente. Materialul o fi plăcut și elegant, dar colectează amprente în mod continuu, oricând de mult l-ai șterge.

Performanțe – nimic de reproșat

Cred că este cea mai simplă parte din review. Când ai cele mai bune componente la ora actuală, nu ai cum să nu oferi un telefon cu performanțe ridicate. Nu există probleme pe această parte. Aplicațiile, indiferent cât de solicitante ar fi, rulează fluent și rapid. Este cel mai bine echipat telefon al celor de la Samsung din aceast an și așa că ar fi fost cel puțin ciudat, ca Note 8 să nu ”se miște” bine.

Specificații

– Ecran Infinity Diplay, SuperAMOLED de 6,3 inci, cu rezoluție Quad HD+ (1440×2960), raport 18.5:9, muchii curbate, protejat de Gorrila Glass 5

– Platforma Snapdragon 835, cu procesor octa-core tactat la 2.4 și procesor grafic Adreno 540 sau Exynos 8895 cu procesor octa-core și procesor grafic Mali-G71 MP20

– 6GB memorie RAM, 64/126/256GB stocare internă + slot card microSD de până la 256GB

– Cameră principală duală (12MP+12MP), cameră frontală 8MP

– Senzor de amprentă, Face Recognition, Scanner pentru iris

– Android 7.1.1 Nougat

– Baterie de 3.300mAh

– rezistență apă și praf (certificare IP68)

– Stylus S-Pen

Pe lângă hardware-ul performant, Galaxy Note 8 beneficiază și de un Android optimizat de către cei de la Samsung. Este una din puținele companii care știe cum să personalizeze sistemul de operare de la Google fără să-i afecteze modul de rulare și operare. Fără să ”faulteze” experiența de utilizator. Ba chiar aș spune că o îmbunătățește în comparație cu versiunea curată de Android. Spun asta după ce am testat Nokia 3 și Nokia 5, două care vin cu Android 7.1.1 Nougat curat și pot că Google mai poate îndrepta unele lucruri. Mă refer aici în primul rând la lucrurile simple și uzuale, cum ar fi activarea conexiunilor Wi-Fi, date mobile sau Bluetooth din bara de status, fără să mai intri alte submeniuri pentru a activa conexiunile. La Samsung totul merge pe o singură atingere.

Stylus-ul S-Pen este un alt element care face Galaxy Note 8 să se diferențieze de piață. Samsung a venit și cu o serie de ”artificii” care să te atragă să folosești acest accesoriu. Poți să iei notițe rapide, doar scoțând S-Pen-ul din locașul dedicat, fără să deblochezi telefonul și să intri în Notes sau altă aplicație care oferă suport pentru stylus, luând notițe direct pe ecran negru.

M-am jucat ore întregi cu S-Pen-ul pe aplicația Live Messages și în Coloring, o aplicație care-ți aduce aminte de vremurile când erai copil și tocmai primeai o carte de colorat. Sunt multe lucruri de povestit despre S-Pen, dar e mai greu de explicat, pentru că trebuie să vezi ce poți face cu el.

Rămâne întrebarea dacă te ajută sau nu. Personal, pot să spun că a fost foarte bun în cadrul unei conferințe când a trebuit să notez ceva rapid. Nu aveam pix, nu aveam foaie, am scos S-Pen-ul și am notat imediat pe ecran am salvat notița și am vizualizat-o mai târziu când am ajuns la redacție.

În alte circumstanțe, nu aș putea spune cât de util ar putea fi, pentru că nu am mai avut de el în alte situații. S-Pen-ul este un bonus oferit de Samsung pe Galaxy Note 8, este un element în plus față de Galaxy S8 Plus, modelul din care mi se pare că a evolua Galaxy Note 8. Pentru că, una peste alta, așa îți dă impresia că este un Galaxy S8 Plus evoluat.

Componenta foto ireproșabilă

Trebuie să menționez că în general, telefoanele inteligente au progresat foarte mult la acest capitol. Cu atât mai mult modelele de top, cum sunt Galaxy S8, Galaxy Note 8, iPhone 8 al cărui review-ul o să-l puteți citi în curând și la noi, LG V30 și multe altele. Este clar, pentru cei care încă nu mai erau convinși că aparatele foto digitale compacte chiar sunt dispozitive inutile în era smartphone. Părerea mea este că în prezent sunt două categorii de oameni care fac poze, amatorii și profesioniști. Profesioniștii nu și-ar cumpăra niciodată o cameră compactă pentru a-și face meseria, în timp ce pentru amatori un DSLR ar fi o scula prea scumpă al cărui potențial nu-l vor putea valorifica la maximum. Camerele compacte nu fac poze cum mult mai bune decât fac telefoanele din zilele noastre, așa că nu văd de ce ar da cineva niște bani în plus pentru încă un dispozitiv care poate fi înlocuit cu succes de un smartphone pentru a face poze în vacanță, la petreceri, la ieșirile în oraș cu prietenii sau la plimbările prin parc.

Despre Galaxy Note 8 la capitolul foto, nu știu ce aș putea spune pentru a credita și mai mult componenta foto din moment de telefonul de la Samsung are cel mai bun punctaj oferit de cei de la DxOMark, o ”instituție” supremă materie de evaluare a performanțelor foto.

Poze excelente pe timp de zi, poze bune pe timp de noapte, selfie-uri mai mult decât bune, aveți la dispoziție și câteva funcții în plus, cum ar fi Livefocus, o nouă funcție ce a fost posibilă datorită faptului că Note 8 are cameră duală pe spate, care vă permite să faceți poze chiar artistice. Pentru cunoscători, pentru utilizatorii mai avansați există și modul de operare Pro, care vă permite să ajustați parametrii camerei după bunul plac.

Decât să mai vorbesc eu, mai bine vă las să vă convingeți singuri. Ca mic disclaimer, fac parte din categoria fotografilor amatori.

În loc de concluzie

Ca dispozitiv în sine, Galaxy Note 8 este un dispozitiv extraordinar. Aproape de telefonul perfect la ora actuală. Ar fi fost telefonul perfect dacă Samsung ar fi găsit o poziționare și mai bună pentru senzorul de amprentă. Oricum, este de departe cel mai bun telefon al celor de la Samsung.

Când mă gândesc la prețuri totuși, lucrurile se mai schimbă. Și nu este doar cazul modelul Galaxy Note 8, ci este o părere legată de majoritatea modelelor din 2017 de la nivelul întregii piețe. În mod evident, prețurile au crescut în 2017. Samsung și Apple au mers cel mai departe, dar s-a văzut că și că telefoanele din acest an altor producători cum ar fi Huawei, Sony sau LG au fost mai scumpe decât generațiile de anul trecut. Nu neg utilitatea telefoanelor, dar nu știu dacă valoare lor reală este chiar atât de mare, încât să plătești prețuri de 1.000 de euro, în România, pentru un smartphone. O vină mare o poartă și consumatorul de rând, pentru că este dispus să plătească acești bani, să-și facă abonamente foarte mari la operatori sau să-și facă împrumut la bancă pentru a-și cumpăra telefoane scumpe. Dar nu este doar cazul României, ci și în afară este valabil acest lucru. Cultura de brand este un lucru periculos care are consecințe financiare.

Una peste alta, dacă aveți bani și nu vă periclitați bugetul personal, vă doriți un telefon ultra performant, elegant, cu stil și impunător, Galaxy Note 8 este de departe cea mai bună alegere la ora actuală. În rest, dacă doriți doar un telefon bun, pe care să-l folosiți 2-3 ani, aș recomanda oricui să-și reevalueze posibilitățile financiare și disponibilitatea la un asemenea efort financiar și să reanalizați oferta de pe piață. S-au puteți să mai așteptați câteva luni, poate cu sărbătorile de iarnă, cu Black Friday-ul, o dată cu trecerea timpului, poate găsiți o ofertă mai bună pentru acest telefon. Repet, este un telefon excepțional, dar depinde de disponibilitatea fiecăruia de-al cumpăra.