Review Asus ZenBeam Go E1 – proiector de buzunar, uimitor dar și cu minusuri

Ne-am jucat ceva mai mult de o săptămână cu un Asus Zenbeam Go E1, un foarte-foarte mic videoproiector de buzunar, un dispozitiv surprinzător când te uiți la el și la un proiector normal, dar care în același timp are și destule minusuri.

Contează foarte mult din ce unghi privești. Ce planuri ai cu un asemenea gadget. Este atât de mic încât de gândești, unde au intrat toate componentele necesare pentru un proiector. Mai ales dacă ai avut ocazia de a folosi un proiector de dimensiuni uriașe. Am avut la teste, în urmă cu un an, un Epson TW9300W, un videoproiector uriaș, dimensiunile fiind 170 x 520 x 450 mm. Are o greutate de aproape 12 kg. Un mastodont la un preț de circa 13.500 de lei, la momentul în care îi făceam recenzia. Un dispozitiv care nu-ți vine să-l mai muți de unde l-ai lăsat.

ZenBeam Go E1 este un purice. 29 x 110 x 83 mm și doar 307 grame. Chiar poți să-l pui într-un buzunar ceva mai generos.

Are o lampă garantată pentru 30.000 de ore de funcționare, care care oferă o luminozitate de maximum 150 de lumeni, la un contrast de 3500:1 și o paletă de 16,7 milioane de culori. Rezoluția nativă este destul de limitată 845×840 pixeli (WVGA). Distanța de proiecție recomandată este între 0,5 m și 3,7 m, iar dimensiunea proiecției poate varianta între 16 și 120 de inci, în funcție de distanța de proiecție. Nu există zoom, deci dimensiunile depind doar de distanța de la care se face proiecția.

Găsiți aici toate celelalte specificații ale proiectorului dacă vreți să-l verificat mai în amănunt.

Dar ce înseamnă specificațiile de mai sus? O imagine ca dimensiuni satisfăcătoare, dar la o rezoluție redusă și o luminozitate extrem de modestă. Altfel spus, dacă nu e întuneric în mediu unde se face proiecția, nu ai șanse să vezi foarte bine imaginile. Contrastul mic duce și el la imagini mai șterse, mai lipsite de viață.

Partea interesantă este aceea că dispune de o setare automată a unghiului de proiectare așa că nu trebuie să-ți bați capul să setezi forma proiecției. Există și posibilitatea de a face ajustări manuale dacă senzorul de pe proiector nu detectează perfect suprafața de proiecție.

Poate proiecta din față suprafeței de proiecție, din spatele unei pânze de proiecție, atât în poziție normală cât și răsturnat. Poate fi folosit și cu modul de extensie de ecran pentru dispozitivele la care este conectat.

Un lucru este clar, nici nu trebuie să-ți treacă prin cap să ai pretenții legate de imagine. Te poți bucura doar de faptul că poți proiecta un film undeva pe munte, la pădure, seara, undeva unde nu ai să-ți pui proiectorul normal la priză. Pentru că da, ZenBeam Go E1 are și o baterie internă.

Bateria are 6.000mAh și potrivit producătorului ar trebui să ofere în jur de 5 ore de proiecție la o proiecție de 50 de lumeni. În plus, poate fi folosit chiar și ca powerbank. Da, sună ciudat ca un proiector să fie folosit și ca încărcător portabil, dar după cum vedeți există un port USB care are un Ouput de 5V/1A. Dar ar fi bine să nu-l folosiți pentru a încărca alte dispozitive. ZenBeam Go E1 vine cu propriul încărcător și poate fi folosit acasă conectat direct la priză pentru a proteja bateria.

Pe lângă portul USB există și un port HMDI/MHL ceea ce înseamnă că puteți conecta proiectorul fie la un laptop, fie la un telefon sau tabletă. Are și mufă audio jack care vă va permite să vă conectați căștile sau un set de boxe mai mari. Proiectorul are și propriul difuzor. Destul de gălăgios.

Proiectorul pare destul de rezistent, fiind îmbrăcat într-un material metalic destul de dur. Dar evidați șocurile mecanice pentru că cea mai importantă componentă a unui proiector este lampa de proiecție, iar ea nu este protejată de șocuri. La exterior, proiectorul are o mică ușă culisantă, care se poate trage peste lentile atunci când nu este folosit pentru a evita daune în timpul transportului.

Concluzie

Este un gadget tare interesant ținând cont de dimensiunile lui. Este uimitor cum au reușit cei de la Asus să vină cu o asemenea soluție. Dar singurul lucru care ne surprinde este acela al miniaturizării. Dar chiar și conștientizând efortul și ingeniozitatea de a înghesui un proiector într-un corp atât de mic, la capitolul imagine parcă se putea mai bine.

Repet contează mult ce vrei să faci. Care este scopul tău? Vrei un proiector pe care să-l iei oriunde, chiar și în vârf de munte? Este un gadget perfect pentru așa ceva. Vrei și calitate a imaginii superioară? Cum vezi pe proiectoarele mari? Nu e este pentru tine. Dacă ești aventurier și mergi pe munte ZenBeam Go E1 este perfect pentru tine. Ești corporatist și ai nevoie de un proiector pentru prezentări pe care să-l iei după tine, caută un proiector normal, de mici dimensiuni care să poate fi pus pe o masă într-un birou, ZenBeam nu este ce îți trebuie. Mai ales dacă trebuie să prezinți produse.

Nu știu ce să spun de preț. Costă în jur de 295 de dolari pe Amazon, adică în jur de 1.180 de lei. Putea fi și mai ieftin, putea să fie și mai scump. Luați în calcul toate avantajele și dezavantajele și pentru ce vreți să folosiți acest proiector.