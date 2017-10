Reţeaua mobilă Telekom Romania a obţinut cel mai mare scor pentru serviciile de date în urma auditului independent realizat de către P3 communications;

Certificatul a fost acordat în urma testelor de performanţă asupra tuturor reţelelor mobile din România derulate de P3 communications în luna august a acestui an, în mai multe municipii, oraşe, precum şi pe drumurile de legătură dintre ele;

Această realizare confirmă angajamentul Telekom Romania de a le oferi clienţilor săi cea mai bună experienţă în utilizarea serviciilor de internet mobil, în urma eforturilor de modernizare, extindere şi optimizare a reţelelor sale mobile.

În urma testelor de performanţă asupra tuturor reţelelor mobile din România derulate de P3 communications în luna august a acestui an, Telekom Romania a obţinut cel mai mare scor, 508 din 600, pentru serviciile de date mobile. Scorul P3 reprezintă o metodă de punctare acceptată universal şi aplicabilă la nivel internaţional pentru a evalua calitatea şi performanţa reţelelor.

„Expansiunea reţelei – atât pe mobil, cât şi pe fix – a reprezentat o prioritate pentru noi în ultimii doi ani. Am realizat mai mult decât o dublare a acoperirii LTE în mai puţin de un an, am continuat iniţiativele de modernizare şi optimizare a reţelelor noastre mobile şi am accelerat planurile de extindere a acoperirii, astfel încât să le putem oferi clienţilor Telekom o experienţă de utilizare a serviciilor noastre tot mai bună, cu fiecare zi. Astăzi putem vedea clar rezultatele eforturilor noastre care au combinat designul inteligent, planificarea atentă şi execuţia de succes. Certificarea confirmă că am făcut paşii corecţi în linie cu strategia noastră de a le oferi clienţilor cele mai bune servicii şi o experienţă îmbunătăţită”, a declarat Miroslav Majoros, CEO Telekom Romania.

Campania de testare s-a derulat între 11 şi 31 august 2017 pe un eşantion reprezentativ la nivel national şi a acoperit toate tipologiile geografice şi administrative reprezentative precum oraşe mari (inclusiv Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Iaşi, Constanţa, Suceava, Brăila, Tulcea), oraşe medii şi mici (precum Aiud, Turda, Paşcani, Vaslui, Cernavodă, Tecuci, Sebeş, Dej şi multe altele), precum şi pe drumurile de legătură dintre acestea, selectate de P3 communications în acest scop.

Certificatul demonstrează performanţa bună a reţelei de date mobile a Telekom Romania în ceea ce priveşte o serie de indicatori cheie care previzionează o experienţă superioară a clienţilor în utilizarea serviciilor de date de la Telekom. Astfel Telekom Romania a obţinut cea mai bună performanţă pentru conţinutul video de pe YouTube (agregat municipii, oraşe şi drumuri de legătură), prin cel mai scurt timp, în medie, de afişare a conţinutului video pe ecranul utilizatorului.

În prezent, reţeaua 4G a Telekom Romania acoperă 98% din populaţia urbană şi 83% din întreaga populaţie (urbană şi rurală). În plus, clienţii Telekom care nu se află în zone cu acoperire 4G se pot bucura de experienţa 4G datorită conexiunii avansate ce foloseşte tehnologia 3G HSDPA, care permite viteze de până la 43,2 Mbps.

Certificatul emis de P3 communications pentru performanţa reţelei mobile a Telekom Romania este disponibil aici.