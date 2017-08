Producția iPhone 8 a început și este în grafic pentru lansare în septembrie

Dacă ultimele zvonuri sunt reale, atunci toate speculațiile anterioare referitoare la întârzierea lansării smartphone-ului aniversare de la Apple au fost complet greșite.

Potrivit ultimelor informații furnizate de Steve Hemmerstoffer @OnLeaks pe Twitter producția, Apple a trecut la producția în masă a noilor telefoane iPhone 8 așa cum era stabilit.

Right on time! As expected, #iPhone8 mass production just started what means first genuine components should therefore start leaking soon… pic.twitter.com/Ogp27VR09e

— Steve H. (@OnLeaks) August 3, 2017