Principalele specificații ale noului OnePlus 6 ies la iveală

Chinezii de la OnePlus pregătesc noul vârf de gamă de anul acesta, modelul OnePlus 6, următorul ”ucigaș de uriaș” cu care compania chineză speră să concureze cu modelele puternice ale marilor competitori.

De fapt, OnePlus este primul brand chinez care le-a dat bătăi de cap celor de la Samsung și Apple. Telefoane cu specificații de top și prețuri mult mai competitive decât cele ale celor doi giganți.

Acum, a apărut o listă cu specificațiile viitorului OnePlus 6. Se pare că acesta va avea un ecran de 6,28 inci, cu rezoluție FullHD+ (2280×1080 pixeli) adică are un format 19:9, aceleași specificații cu display-ul de pe OPPO R15, despre care vă spuneam zilele trecută că ar putea fi platforma pe care va fi contruit OnePlus 6.

Ca design, OnePlus 6 ar putea semăna cu OPPO R15 pentru că se zvonește că va avea ecran cu ”breton”, în stilul iPhone X, așa cum am văzut că are OPPO R15. Altfel, nu s-ar explica nici formatul 19:9, pentru că dacă nu ar fi avut decupaj în ecran, cel mai probabil am fi vorbit de un format 18:9.

La interior, însă, lucrurile stau diferit, dacă OPPO R15 vine cu specificații de clasă medie, noul OnePlus 6 este echipat cu cel mai bune procesor de la Qualcomm, modelul Snapdragon 845, octa-core, tactat la 2,7GHz. În mod surprinzător, ar fi echipat cu 6GB memorie RAM și 128GB spațiu de stocare internă.

Surprinzător pentru că modelele de anul trecut, OnePlus 5 și 5T sunt echipate cu 8GB memorie RAM. Evident că există posibilitatea ca OnePlus 6 să aibă și el o versiune cu 8GB memorie RAM și poate 256GB stocare internă.

Componenta foto ar fi formată dintr-o cameră principală duală, cu senzori de 20MP și 16MP și o cameră frontală, pentru selfie-uri, de 20MP. Nu în ultimul rând, telefonul va fi livrat cu Android 8.1 Oreo și va fi alimentat de o baterie de 3.450mAh.

Nefiind dintr-o sursă oficială, nu putem garanta că aceasta este lista finală de specificații, dar nu pare o listă prea surprinzătoare pentru un flagship din 2018. Pare specificații la care ne-am aștepta să le regăsim pe OnePlus 6.

Potrivit CEO-ului OnePlus, Pete Lau, noul telefon al companiei va fi lansat în luna iunie.