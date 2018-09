Prima clasă în sistem dual susținută de E-Distribuție Muntenia, pregătită pentru a-i primi pe viitorii electricieni

Tweet on Twitter

Prima clasă în sistem dual pentru tineri electricieni, susținută de E-Distribuție Muntenia, începe astăzi cursurile la Colegiul Tehnic Energetic București. Programul își propune să ofere elevilor acces la o pregătire profesională solidă, în acord cu cele mai noi tehnologii implementate de companiile E-Distributie, precum și să contribuie la diminuarea deficitului de personal specializat prognozat în sectorul energetic.

O componentă importantă a programului este pregătirea practică, atât în laboratoarele Colegiului cât și în instalațiile E-Distribuție Muntenia. În primul an al programului, cel puțin 20% din ore vor fi de formare practică în instalațiile E-Distribuție Muntenia, iar această pondere va crește la 60% în al doilea an și la 70% în al treilea an. Pregătirea practică va include ore de mentorat cu specialişti şi tutori ai E-Distribuție Muntenia, pregătiți special pentru aceste activități.

Programul este organizat în sistemul dual de învățământ, ceea ce asigură sprijinul E-Distribuție Muntenia către Colegiul Tehnic Energetic București pe durata celor 3 ani de studiu. Compania va dubla bursa acordată în sistemul de învățământ profesional de stat.

În plus, E-Distribuție Muntenia va susține diverse nevoi ale elevilor, cum ar fi cheltuielile legate de examinările de medicină a muncii şi analize medicale obligatorii, echipamente de lucru şi de protecţie, masa de prânz în fiecare zi, cheltuielile de transport şi cazare pentru elevii din afara Bucureştiului, abonamente la transportul intern în Bucureşti, vizite de studiu.

După finalizarea programului de trei ani, absolvenții vor deveni Electricieni Exploatare Centrale, Staţii şi Reţele Electrice, astfel că vor putea lucra ca electricieni de măsură pe partea de verificare şi recuperare de energie electrică, sau electricieni de medie tensiune sau medie-joasă tensiune în staţii electrice.

Viitorii electricieni care vor dori să devină lider de echipă vor putea urma cursuri de maiștri, iar cei care doresc să continue studiile vor putea participa la examenul de bacalaureat în timp ce sunt angajați. Mai departe, cei care doresc să devină ingineri vor putea urma o facultate de profil.