Prețuri uriașe pentru noile iPhone-uri în India! Să sperăm că în România vor fi mai ieftine

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Apple a publicat lista prețurilor oficiale pentru piața din India, o țară recunoscută pentru apetitul său pentru telefoane ieftine și o piață în care Apple s-a chinuit mai bine de un an să poate intra oficial, după îndelungi negocieri cu autoritățile guvernamentale din această țară.

Dar prețurile stabilite de Apple pentru această țară, nu prea ne lasă se credem că americanii vor să-și facă prea mulți fani aici. Prețurile sunt mult mai mari decât în SUA și ar putea fi un indicator și pentru ce se va întâmpla și în alte țări.

În India, cel mai ieftin model, iPhone 8 cu 64GB stocare internă are un preț recomandat de 64.000 de rupii. Asta înseamnă $999 de dolari, cât costă (iPhone X în SUA), în timp de prețul oficial de pe site-ul Apple din SUA este de 699 de dolari. Așadar, cel mai ieftin iPhone 8 costa cu 300 de dolari mai mult în India, decât în SUA. Din câte îmi amintesc, SUA era peste India la capitolul venituri medii anuale. Dar să trecem peste asta. Dacă ne luăm după cursul valutar de azi, 13 septembrie (3,84 lei/dolar) prețul din România ar fi de 3.835 lei.

iPhone 8 de 256GB are un preț de 77.000 de rupii, adică undeva în jur de 1.200 de dolari. În SUA prețul oficial este de 849 de dolari. În lei, asta înseamnă aproape 4.610. iPhone 8 Plus cu 64GB costă în India 73.000 de rupii. Adică în jur de 1.140 de dolari. În SUA același model costă 799 de dolari. La noi asta ar înseamnă 4.377 lei. Modelul 8 Plus cu 256GB costa în India 86.000 de rupii, adică 1.340 de dolari, undeva în jurul a 5.145 de lei. În SUA prețul este de 949 de dolari. Aproape 400 de dolari mai ieftin.

Modele iPhone X au prețuri ce ne dau fiori. Modelul cu 64 GB costă în India 89.000 de rupii. În moneda americană înseamnă 1.390 de dolari! În SUA prețul recomandat este 999 de dolari. Dacă Apple ar adopta aceeași politică de preț, în România acest model ar costa în jur de 5.337 de lei. Cel mai scump iPhone din acest an, modelul iPhone X cu 256 GB memorie RAM, are un preț de 102.000 rupii în India. Este preț de 1.590 de dolari!!! În SUA costă 1.149 de dolari. Acum aproximativ 350 de dolari mai ieftin în SUA! În România, asta ar însemna că iPhone X cu 256 GB stocare internă ar costa 6.115 lei. Un preț care-i dă fiori oricărui părinte cu copii fani iPhone.

Dar cum spuneam și în titlul acestui articol, poate Apple nu va adopta aceeași politică de prețuri. Deși, sincer, nu prea găsesc motive pentru care ar proceda diferit.