Premieră! Două expediții montane pe Großglockner și Eiger pentru Școala HOSPICE

În București și împrejurimi trăiesc peste 5.000 de copii cu prognostic de viață limitat. Peste 8.000 de părinţi sunt implicaţi în îngrijirea acestor copii bolnavi, dar nu beneficiază de o susținere adecvată, medicală, socială sau psihologică. De asemenea, peste 10.000 de copii care se confruntă cu decesul unui membru al familiei au nevoie de suport.

“Din păcate, la ora actuală în România, în momentul în care un copil se confruntă cu un diagnostic incurabil, el ajunge să fie exclus nu numai de sistemul medical și social, ci și de cel educațional. Deși legea spune că învățământul este obligatoriu și gratuit până în clasa a X-a, sistemul educațional public nu are resursele necesare pentru a răspunde copiilor cu nevoi speciale”, a declarat Mirela Nemțanu, CEO HOSPICE Casa Speranței.

Fundația HOSPICE, care de 26 de ani oferă servicii de îngrijire paliativă în România, a dezvoltat proiectul ȘCOALA HOSPICE, o școală incluzivă în care educația formală se îmbină cu cea nonformală prin intervenții psihoeducaționale acordate individual și adaptate nevoilor în continuă schimbare ale copilului.

Proiectul a atras atenția susținătorilor care salută această inițiativă, dorind să o facă tot mai cunoscută în rândul potențialilor finanțatori. Una dintre persoanele care care sprijină inițiativa este Eliza Nițescu, consultant pentru afaceri și comunicare și alpinist amator începând din anul 2014. Ea și-a propus, începând cu 25 August, realizarea a două ascensiuni de altitudine care au drept cauză umanitară ȘCOALA HOSPICE. Prima expediție va avea loc pe Großglockner (3.798 m), cel mai înalt vârf din Austria (și din Alpii de Est). Großglockner face parte din categoria vârfurilor ultra, având o proeminență topografică de peste 1.500 m, precum Everest sau Aconcagua. În primele zile ale lunii Septembrie, sportiva își va concentra eforturile pentru a escalada Eiger, a cărui popularitate în rândul alpiniștilor și oamenilor obișnuiți se datorează impozantei Fețe Nordice. Eiger este un munte cu altitudinea de 3.970 m deasupra nivelului mării, situat în Alpii Bernezi, un vârf impunător din orice unghi și care merită urcat de pe oricare dintre traseele disponibile, niciunul dintre acestea neputând fi considerat ușor.

Eliza Nițescu este la a cincea reușită de atingere a un vârf important, ea având până acum în palmares și escaladarea Olimp (2.918 m, cel mai înalt vârf din Grecia, 2017) Aconcagua (6.962 m, cel mai înalt vârf din lume în afara Africii, 2017), Elbrus (cel mai înalt vârf din Europa, 5.642 m, 2016), Kilimanjaro-Uhuru Peak (cel mai înalt vârf al Africii, 2015), precum și cel mai înalt vârf al Alpilor, Mont Blanc (4.810 m, 2014 – fiind de altfel primul vârf pe care l-a atins, inclusiv din România). În toate aceste expediții a avut drept cauză de umanitară cazurile copiilor care suferă de afecțiuni oncologice sau alt diagnostic incurabil. Eliza și-a propus ca în fiecare an să îndeplinească un obiectiv montan important, iar pentru 2019 are în plan atingerea celui mai înalt vârf din America de Nord, Denali (6.194 m), situat în Alaska, expediție planificată inițial să aibă loc în Mai/Iunie 2018, dar amânată din rațiuni strict financiare (până în prezent sportiva susținându-și toate expedițiile din resurse personale). Eliza Nițescu are în plan finalizarea proiectului 7Summits, care presupune atingerea celui mai înalt vârf montan de pe fiecare continent, proiect pe care l-a început în 2015 și a cărui finalizare a planificat-o pentru anul 2022.

După subita și tragică a dispariție a mamei sale din cauza cancerului, Eliza a hotărât să se implice în viața tinerilor pacienți diagnosticați medical, susținând în special proiecte educaționale, datorită profesiei mamei sale care a predat întreaga viață copiilor din ciclul primar. Pentru toată activitatea sa în domeniul voluntariatului, începută în anul 2013, Eliza Nițescu a fost distinsă în anul 2015, de către Dr. Raed Arafat, cu premiul “Voluntarul anului în domeniul sănătății”, activitatea ei curentă de voluntariat desfășurându-se în cadrul Fundației de îngrijiri paliative HOSPICE Casa Speranței.

Donațiile pentru proiectul ȘCOALA HOSPICE se pot face direct în contul organizației, RRO30RZBR0000060012201968, deschis la Raiffeisen Brașov, cu mențiunea: “ȘCOALA HOSPICE” sau prin intermediul platformei Galantom, la următorul link:

http://hospice.galantom.ro/fundraising-pages/view?id=6408

Targetul de fundraising pe care Eliza Nițescu îl propune este de 7.768 de lei (sumă corelată cu înălțimea cumulată a celor 2 vârfuri pe care își dorește să ajungă), suma care va sprijini între 60 și 120 de intervenții în cadrul ȘCOLII HOSPICE.

Aproximativ 2.000 de intervenții numără anual ȘCOALA HOSPICE (care funcționează de la 1 Ianuarie 2015), un proiect cu beneficiari având vârste cuprinse între 5 și 18 ani, toți elevi cu cerințe speciale. Bugetul anual total al proiectului se ridică la valori cuprinse între 30.000 și 60.000 de euro, în funcție de numărul copiilor cuprinși în program.