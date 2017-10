Porsche Finance lansează sharetoo, serviciu car sharing, dedicat companiile din România

Tweet on Twitter

Porsche Finance Group lansează sharetoo, prima soluție de corporate car sharing din România, sub brandul internațional al grupului. sharetoo se adresează atât companiilor cu nevoi flexibile de mobilitate, cât și angajaților acestora.

Practic, angajații aceleași firme, pot folosi la comun mașini din flota companiei, după ce se înregistrează în platforma sharetoo. Mașinile au tehnologii de car sharing și pot fi deschise fără cheie.

„Procesul este foarte simplu: membrii echipei se conectează la o platformă online și își rezervă o mașină, pe care o deschid cu ajutorul telefonului, fără cheie. Am fost încurajați de feedback-ul pozitiv din etapa-pilot, în care mai mult de 600 de persoane au avut acces la serviciu”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Radu Manea, Head of Fleet Management Porsche Finance Group România.

Serviciul a fost testat începând din 2016, sub marca locală RideON. România s-a numărat printre primele piețe ale grupului care au implementat această soluție. În etapa-pilot, serviciul a fost utilizat de angajații companiilor Porsche în România, precum și de câțiva clienți strategici, cu care grupul are în derulare parteneriate pe termen lung. Mai mult, inițiativa locală a inspirat și alte piețe să testeze ideea și a contribuit la lansarea internațională a noii direcții de business a Grupului Porsche Bank, sub noul brand sharetoo.

Noul serviciu este disponibil din 10 octombrie 2017 și propune, în primă fază, două tipuri de produse de corporate car sharing. Primul se adresează companiilor cu nevoi sporite de mobilitate, care doresc să utilizeze o flotă adaptată nevoilor lor individuale și să ofere, totodată, un beneficiu suplimentar angajaților.

Cel de-al doilea este adresat rețelei naționale de distribuitori autorizați ai mărcilor comercializate de Porsche România, alături de care Porsche Finance Group dorește să obțină acoperire națională pentru sharetoo. Flota sharetoo este integral configurabilă pe nevoile individuale ale fiecărui client și se bazează pe mărcile Volkswagen Group.

Toate mașinile din flota sharetoo sunt echipate cu tehnologie car sharing de ultimă generație, furnizată de liderul mondial în domeniu. Această tehnologie facilitează atât monitorizarea și gestionarea mașinilor, prin intermediul unei interfețe dedicate, cât și o experiență simplă și confortabilă pentru utilizatorul final. Acesta poate deschide și închide mașina direct de pe smartphone, prin intermediul unei aplicații disponibile pentru sisteme Android și IOS. În plus, garanția utilizării unei mașini noi, bine întreținute, reprezintă un plus de siguranță pentru companie și angajați.

Serviciul este lansat oficial în România și Austria și va fi disponibil pe toate piețele grupului în următorii ani. În viitor, programul va include și o soluție pentru clienții privați.