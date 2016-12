Pokemon Go va ajunge în câteva zile şi pe Apple Watch

Pokemon Go a fost hitul acestei veri. Jocul care a atras milioane de jucători din toată lumea. În primele săptămâni chiar trebuia să fii atent la vânătorii de Pokemoni, pentru că riscai să te loveşti de ei. Tot timpul cu ochii în ecranele telefoanelor, cu speranţa că-l vor găsi pe Pikachu sau Bulbazar, oamenii şi-ar fi dorit, totuşi, o modalitate mai simplă şi mai sigură de a găsi Pokemoni, fără să se supună riscului că vor putea păţi ceva.

Apple a înţeles acest lucru şi de când a apărut a promis că o să aducă jocul pe ceasurile lor. Prin intermediul unei aplicaţii companion, care să-i atenţioneze pe jucători, dacă trec pe lângă ceva important, cum ar fi un Pokemon sau un PokeStop sau o Sală de Lupta cu Pokemoni.

Cei de la Niantic, compania care a creat Pokemon Go, a cam renunţat la proiect, iar din moment ce era cea care trebuia să se ocupe de dezvoltarea ei, aplicaţia companion nu a mai ajuns pe ceasul celor de la Apple.

Iată, totuşi, că nu au renunţat definitiv şi în câteva zile ar trebui să ajungă pe ceasurile de la Apple. Niantic a început deja să încarce în AppStore un update pentru joc şi este de aşteptat ca în câteva zile să devină vizibilă pentru toţi fanii jocului care au Apple Watch.

Din păcate, pentru Niantic şi Apple, isteria Pokemon Go a trecut de mult. Ba chiar am putea spune că nu prea am mai văzut mare interes pentru acest joc din moment ce nu a mai adus nimic cu adevărat atractiv. Pentru 2017 compania a anunţat că va organiza concursuri oficiale de Pokemon Go în care jucătorii să-şi pună la încercare pregătirea cu alţi jucători la fel de pasionaţi ca şi ei.