PlayStation Plus – jocurile gratuite pentru luna septembrie includ God of War III și Destiny 2

Sony Interactive Entertainment a anunțat astăzi jocurile gratuite pentru membrii PlayStation Plus în luna septembrie: God of War III și Destiny 2 pentru PlayStation 4. Abonații PlayStation Plus vor putea descărca și Another World – 20th Anniversary Edition și QUBE Directors Cut pentru PS3, precum și Foul Play și Sparkle 2 pentru PS Vita.

În luna septembrie, membrii PlayStation Plus se vor bucura și de 2 titluri bonus: Knowledge is Power, un joc din suita PlayLink, dar și un joc pentru PS VR: Here They Lie.

Jucătorii vor putea descărca Destiny 2 începând de astăzi, având astfel ocazia de a explora numeroase lumi ale sistemului solar pentru a descoperi noi arme și abilități de luptă cu scopul de a învinge Red Legion.

God of War III Remastered îl va înfățișa pe Kratos în mitologia Greciei, dezlănțuind haosul asupra zeilor care l-au trădat. God of War III va putea fi descărcat începând cu data de 4 septembrie.

Membrii PlayStation Plus se bucură de o serie de beneficii exclusive, inclusiv acces la modul multiplayer pentru jocurile de PS4, două jocuri pentru consola PlayStation 4 oferite lunar, reduceri exclusive, 10GB de stocare online pentru salvările din jocuri, dar și titluri bonus.