PlayStation lansează PlayStation Hits, cu cele mai bune jocuri pentru PS4

Sony Interactive Entertainment (SIE) anunță lansarea PlayStation Hits, o selecție de jocuri pentru PlayStation 4, disponibile la un preț accesibil. Aceasta va fi disponibilă din 18 iulie 2018 și include unele din cele mai bune jocuri pentru PS4, începând de la doar 99 lei, în PlayStation Store și în rețeaua magazinelor partenere. În plus, un nou bundle pentru PS4 va fi disponibil în curând.

Titlurile PlayStation Hits disponibile din 18 iulie includ:

Uncharted 4: A Thief’s End

LittleBigPlanet 3

DRIVECLUB

Ratchet &Clank

Killzone Shadow Fall

Bloodborne

inFAMOUS: Second Son

The Last of Us Remastered

Project CARS

Dragon Ball XENOVERSE

DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition

Watch_Dogs

Assassin’s Creed IV Black Flag

Rayman Legends

Mortal Kombat X

Batman: Arkham Knight

Middle-Earth: Shadow of Mordor

Need For Speed

Need For Speed Rivals

EA SPORTS UFC 2

Yakuza 0

Earth Defense Force 4.1: The Shadow Of New Despair

DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition

PlayStation Hits va beneficia în curând de noi jocuri, precum și de un bundle: PS4 1TB cu jocurile The Last of Us, Uncharted 4: A Thief’s End și Ratchet & Clank, începând cu 1.699 lei, în rețeaua magazinelor partenere.

PlayStation Hits va primi în continuare jocuri, urmăriți https://blog.eu.playstation.com/ pentru noutăți și oferte disponibile.