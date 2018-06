Peste 300 de copii cu autism au fost înregistrați pe eduaba.ro, prima platformă din România creată pentru intervenții de recuperare în această afecțiune

Peste 300 de copii cu autism, din opt centre de intervenție aflate în București și județele Ilfov și Suceava, au primit acces la aplicația platformei http://eduaba.ro/, prima din România care conectează în timp real echipa implicată în terapia și recuperarea copiilor cu autism, în cadrul etapei de test a proiectului „Connecting for children with autism”.

Proiectul este dezvoltat de Asociația Help Autism, în parteneriat cu Asociația de Terapie Comportamentală Aplicată – ATCA și Asociația New Odyssey. Fundația Vodafone România asigură o cofinanțare a proiectului „Connecting for children with autism” de aproximativ 320.000 de lei, dintr-un buget total de aproape 600.000 de lei, prin programul Connecting for Good 2017.

Pe lângă cei peste 300 de copii, baza de date a platformei include informații despre 300 de părinți și 47 de specialiști implicați în procesul de evaluare, terapie și recuperare.

„Datorită platformei complexe dezvoltate prin acest proiect, introdusă în premieră în procesul de recuperare a copiilor cu autism, programul de intervenție specializată devine mai eficient, părinții primesc acces în timp real la informații actualizate despre evoluția copiilor, iar specialiștii comunică mai ușor pentru elaborarea și urmărirea planului de intervenție”, a declarat Angela Galeța, Directorul Fundației Vodafone România.

„Procesul de integrare a tuturor informațiilor într-un singur sistem și de adaptare a acestuia la cerințele multiple ale intervenției terapeutice pentru copiii cu autism a fost o provocare pentru noi. Rezultatele obținute ne dovedesc eficiența proiectului în abordarea multidisciplinară și în relația deosebit de importantă dintre echipa terapeutică și părinții copiilor”, a declarat Mariana Hanganu, Manager de Proiect, Asociația Help Autism.

Pentru fiecare dintre copiii afectați de autism, procesul de recuperare este unul complex și de lungă durată. La ora actuală, sute de terapeuți petrec zilnic multe ore de muncă intensă în camerele de terapie, urmărind atent un plan de intervenție adaptat pentru fiecare copil. Pentru a avea șanse de recuperare, un copil are nevoie de cel puțin 10 ore de terapie pe săptămână, pentru mulți ani la rând. Pe lângă gradul de afectare, recuperarea depinde de planul urmărit în permanență de echipa de intervenție, dar și de implicarea părinților.

Aplicația eduaba.ro furnizează în acest context o soluție complexă de informatizare a dosarelor copiilor cu autism, aceștia urmând un proces de terapie prin metoda ABA. Acest instrument, ce include o bază de date și o aplicație mobilă, îmbunătățește procesul de recuperare, prin faptul că reunește atât informațiile despre copii, cât și expertiza specialiștilor implicați, oferind o imagine de ansamblu asupra evoluției fiecărui caz și a abordării potrivite pentru obținerea unor rezultate cât mai bune. Părinții pot consulta în orice moment istoricul din terapie al propriului copil, activitatea terapeutului este eficientizată prin centralizarea rapidă a datelor colectate în intervenție, intervalul dedicat terapiei propriu-zise crescând astfel considerabil, iar comunicarea dintre părinți și echipa de intervenție este ușoară și permanentă. O componentă a proiectului a fost dezvoltarea primului chestionar de evaluare psihologică pentru copilul cu tulburare de dezvoltare, adaptat curriculumului Ministerului Educației Naționale(MEC), pe baza căruia poate fi făcută o evaluare mult mai detaliată a unui copil, în concordanță cu evaluările din creșe/grădinițe. Această componentă are un rol important în integrarea mult mai ușoară a copiilor cu autism în sistemul educațional.