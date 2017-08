Patru motive care exclud existența iPhone 7s și 7s+ și care justifica trecerea direct la seria iPhone 8

Mai toate zvonurile și speculațiile indică faptul că Apple va lansa trei modele, adică obișnuitul upgrade ”S„ pentru seria 7 și modelul aniversar, despre care am vorbit ca fiind iPhone 8, dar există și posibilitatea ca acesta să se numească complet diferit. Au mai apărut ca variante, iPhone X sau iPhone Pro.

Totuși sunt patru aspecte care mă fac să mă îndoiesc de existența seriei ”iPhone 7s” și că Apple va trece la iPhone 8.

– Chiar nu vi se pare ciudat că nu a apărut nimic despre iPhone 7s și iPhone 7s Plus? Nicio schiță, nicio randare nimic. Sigur! Toată lumea așteaptă 8-ul, dar nu e ca și cum dacă ar fi apărut o informație despre iPhone 7s sau 7s Plus ar fi ignorat-o vreun zvonac sau vreun jurnalist. Nu a apărut nimic de la producătorii de componente, nici de la producătorii de huse. Avem randări numeroase cu iPhone 8, unele chiar de la producătorii de huse pentru iPhone 8, dar nicio randare pentru iPhone 7s și 7s Plus. Avem imagini cu panourile de protecție pentru iPhone 8, cu o presupusă machetă reală, dar nimic despre celelalte două. Nu avem mai nimic despre listele de specificații pentru modelele 7s și 7s Plus!

– Un alt motiv care mă face să mă îndoiesc de existența iPhone 7s și 7s Plus, este acela că dacă există vreo companie care știe cum să vândă telefoane, aceea este Apple. De ce ar lansa Apple iPhone 7s și 7s Plus, când este evident că toată lumea vrea să cumpere iPhone 8?! Cred că oamenii de la Apple realizează și ei acest lucru!

– Ar fi existat ipoteza ca Apple să rămână doar cu 7s si 7s Plus. Dar, tot din rațiuni de vânzări, nu poate fi iPhone 7s pentru că Apple nu poate marca 10 ani de istorie iPhone doar cu un upgrade la versiunea 7s. În plus, vedem diferențele de design față de generația de anul trecut și majoritatea randărilor care au apărut în ultima vreme.

– Cel mai recent motiv care mă face să cred că Apple nu va lansa trei telefoane în acest an este acela că Samsung Display produce doar două tipuri display-uri pentru Apple în prezent în fabricile sale, de 5,8 și de 6 inci. Și din câte îmi aduc aminte, Samsung a devenit producător exclusiv de display-uri pentru iPhone-uri! Deci, nu poate fi vorba de încă o companie care produce display-uri pentr iPhone-uri.

Evident, acestea sunt păreri personale. Dar, sunt prea puține dovezi că iPhone 7s și 7s Plus există și prea multe informații despre iPhone 8 și prea amestecate ca să fie doar un singur model. S-a plecat de la bun început de la prezumția că ”iPhone 8” va fi un model aniversar, când iPhone 8 ar putea să fie serie aniversară și să fie formată din două modele.