Oppo R11 va fi lansat luna viitoare

Compania chineză pregătește două noi telefoane, modelele R11 și R11 Plus, iar primul dintre ele, va fi lansat luna viitoare, chinezii postând pe rețeaua de socializare un afiș cu data de lansare.

Oppo R11 și fratele său mai mare R11 Plus au apărut săptămâna trecută în baza de date a autorității chineze TENAA, care și-a dat acordul ca produsele să fie vândute.

După cum vedeți, pe afiș este menționat doar numele lui R11, deci este posibil ca modelul R11 Plus ar putea fi lansat la o dată ulterioară. Oppo a procedat la fel cu modelele F3 și F3 Plus, compania chineză lansând în prima fază modelul F3 Plus, iar la aproape o lună mai târziu a prezentat și modelul F3.

Potrivit informațiilor de pe TENAA, R11, la fel ca și modelul Plus, va dispune de cameră principală duală, formată din senzori de 16 MP și 20 de MP, ce oferă zoom optic de 2X. Ambele telefoane au camere frontale cu senzori de 20 de megapixeli, ce ar trebui să-i satisfacă și pe iubitorii de selfie-uri mai pretențioși.

Atât Oppo R11, cât și R11 Plus rulează Android 7.1 Nougat, au senzor de amprentă și folosesc același tip de procesor, adică Snapdragon 660, cea mai nouă platformă hardware dedicată telefoanelor de clasă medie, dezvoltată de cei de la Qualcomm.

Cele două telefoane diferă la capitolul dimensiuni, RAM și baterie. Modelul R11 are un ecran de 5,5 inci, iar R11 Plus are un ecran de 6 inci. Ambele cu rezoluție Full HD.

R11 vine cu 4 GB memorie RAM și o baterie de 2.900 mAh, în timp ce modelul R11 Plus va avea 6 GB memorie RAM și o baterie mult mai generoasă, de 3.880 mAh.