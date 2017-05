Oppo primește certificare pentru două telefoane dotate cu camere impresionate

Tweet on Twitter

Chinezii de la Oppo tocmai au primit certificare pentru două noi telefoane, din partea TENAA, autoritatea supremă care-și dă acordul înainte ca un produs electronic să fie vândut pe piața din China.

Cele două modelele sunt Oppo R11 și R11 Plus și impresionează la capitolul camere foto, dar nici restul specificațiilor nu sunt de neglijat.

Ambele telefoane vin cu aceleați seturi de cameră. Camerele principale sunt duale, foarte din senzori de 16 MP și 20 de MP, ce oferă zoom optic de 2X. Ambele telefoane au camere frontale cu senzori de 20 de megapixeli, ce ar trebui să-i satisfacă și pe iubitorii de selfie-uri mai pretențioși.

Atât Oppo R11, cât și R11 Plus rulează Android 7.1 Nougat, au senzor de amprentă și folosesc același tip de procesor, adică Snapdragon 660, cea mai nouă platformă hardware dedicată telefoanelor de clasă medie, dezvoltată de cei de la Qualcomm.

Cele două telefoane diferă la capitolul dimensiuni, RAM și baterie. Modelul R11 are un ecran de 5,5 inci, iar R11 Plus are un ecran de 6 inci. Ambele cu rezoluție Full HD.

R11 vine cu 4 GB memorie RAM și o baterie de 2.900 mAh, în timp ce modelul R11 Plus va avea 6 GB memorie RAM și o baterie mult mai generoasă, de 3.880 mAh.

Deocamdată, lipsesc datele comerciale. Nu știm când vor fi lansate, unde și la ce prețuri. Din păcate, cred că acestea vor rămâne doar pe piețele asiatice, în special în China și în India, unde se poate tot mai mult camerele duale și cele de selfie cu senzori cât mai mari.