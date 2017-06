Operatorul din Belgravistan a obținut aprobarea ANCOM de a suprataxa roaming-ul

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a autorizat RCS&RDS să aplice suprataxe de roaming de la prima unitate de consum.

”Pentru a-i permite recuperarea costurilor de furnizare a serviciilor de roaming și menținerea tarifelor pentru serviciile oferite în România, în conformitate cu reglementările europene privind roaming-ul, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a aprobat cererea RCS&RDS de a aplica propriilor clienți anumite suprataxe, în plus față de tarifele naționale, pentru serviciile de roaming în Uniunea Europeană, dar și în Norvegia, Islanda, respectiv Liechtenstein (SEE)” se arată într-un comunicat remis redacției.

Suprataxele autorizate de ANCOM sunt plafonate pentru a permite exclusiv recuperarea costurilor de roaming furnizate în această zonă și se pot aplica tuturor clienților RCS&RDS care consumă servicii de roaming în SEE începând cu 30 iunie 2017, data la care decizia ANCOM a fost comunicată RCS&RDS și intră în vigoare, pentru o perioadă de maxim 12 luni. În prezent, cartelele preplătite comercializate de RCS&RDS nu permit utilizarea serviciilor de roaming.

Suprataxele pot fi aplicate de operator de la prima unitate de consum utilizată în roaming în SEE și numai pentru apelurile efectuate și primite, respectiv date (MB/GB).

Suprataxele maxime de roaming care pot fi aplicate de RCS & RDS sunt următoarele (valori fără TVA):

a) 0,031 Euro/minut, pentru apelurile efectuate;

b) 0,0108 Euro/minut, pentru apelurile primite;

c) 6,37 Euro/GB (0,00637 Euro/MB), pentru consumul de date efectuat între 30 iunie – 31 decembrie 2017, respectiv 4,9 Euro/GB (0,0049 Euro/MB), pentru consumul de date efectuat între 1 ianuarie – 30 iunie 2018.

Pentru apelurile efectuate în roaming în SEE abonații RCS&RDS vor plăti, de la primul minut, numai suprataxa, în limita minutelor naționale incluse, respectiv tariful pentru apeluri în afara rețelei plus suprataxa, după epuizarea minutelor naționale incluse.

Pentru apelurile primite în roaming în SEE abonații RCS&RDS vor plăti, de la primul minut, numai suprataxa.

Pentru datele consumate în roaming în SEE abonații RCS&RDS vor plăti, de la primul MB, numai suprataxa.

Chiar dacă operatorul va aplica maximul suprataxei autorizate de ANCOM, abonații RCS&RDS ar urma să plătească în final tarife cu aproximativ 38% mai mici pentru apelurile efectuate, respectiv cu aproximativ 87% mai mici pentru datele consumate în roaming în SEE, comparativ cu tarifele pe care le plăteau în perioada 30 aprilie 2016 – 14 iunie 2017.

RCS&RDS poate în continuare să stabilească o politică de utilizare rezonabilă a resurselor de roaming în SEE, caz în care devin aplicabile reglementările mecanismului „Roam like at home”.