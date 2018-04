OnePlus 6 va fi primul telefon al companiei chineze rezistent la apă

Nu știm dacă de-a lungul timpului, toate modelele de OnePlus lansate până acum, nu au beneficiat de această caracteristică pentru ca nivelul prețurilor să rămână cât mai competitiv, însă OnePlus 6 va fi rezistent la apă.

Acest lucru a fost confirmat chiar de compania China pe contul oficial de Twitter. Compania a postat un scurt clip video cu picături de ploaie însoțit de mesajul: ”Nu urăști că nu poți să-ți mai folosești telefonul atunci când plouă? Și noi!”.

Don’t you just hate it when you have to stop using your phone when it rains? So do we 😉 pic.twitter.com/QEnOdm3Xtk

— OnePlus (@oneplus) April 16, 2018