Design-ul final al lui OnePlus 6 prezentat din toate unghiurile într-o randare video

OnLeaks a mai pus mâna pe un model 3D oficial și a creat un nou set de randări pentru unul din cele mai așteptate telefoane ale anului, adică OnePlus 6.

Telefonul urmează să fie prezentat pe 16 mai, la Londra, dar acum aveam ocazia să-l vedem înainte de prezentarea oficială. Nu prea sunt motive să nu credem că aceasta va fi design-ul final. OnLeaks a oferit randări cu mai toate telefoanele importante din ultimii ani. De la iPhone X și Galaxy Note 8, până la Huawei P20 Pro și Galaxy S9.

În plus, nu apar surprize foarte mari față de ce s-a zvonit până acum despre OnePlus 6. Putem vedea și aici ecranul cu breton, în stilul iPhone X. S-a speculat că OnePlus va fi copia fidelă a lui OPPO R15, dar nu e chiar așa. Are ecran cu breton ca OPPO R15, care la rândul său este inspirat din iPhone X.

Dar în comparație cu flagship-ul de la Apple și telefonul de la compania soră, OnePlus 6 are alt design în ceea ce privește panoul din spate. OPPO R15 și iPhone X au camerele duale poziționate lateral, pe colț. OnePlus 6 are camera pusă pe mijloc. Senzorul de amprentă este pus sub cameră, într-o formă puțin neobișnuit, dar interesantă în același timp.

În rest, nu mai sunt aspecte importante de relatat în legătură du design. Nu pare nimic revoluționar, acest concept fiind deja abordat și de alți producători de telefoane în acest an.

Vă las cu clipul de mai jos. Imaginile nu sunt spectaculoase, dar suntem destul de convinși că acesta va fi design-ul final al lui OnePlus 6