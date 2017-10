OnePlus 6 ar putea fi lansat mai devreme! OnePlus 5T nu va exista!

Tweet on Twitter

Chinezii de la OnePlus sunt un soi de Apple al Chinei. Nu în sensul că este o companie mare, cât că pe piața smartphone pare să copieze modelul gigantului american.

OnePlus mizează pe un singur model major și din când în când mai scoate un model pe an, care să joace rol de upgrade. În plus, este un brand destul de puternic și în comparație cu alți producători chinezi, care nu se bucură de mare popularitate în SUA, OnePlus chiar are fani pe continentul nord american.

În luna iunie, când a fost lansat în magazine, americanii s-au trezit cu noaptea în cap și s-au așezat la coadă la magazine, ca pe vremurile bune, când iPhone-ul crea o adevărată isterie în rândul iubitorilor de telefoane. Chiar este o adevărată reușită impresionantă. Huawei, o companie mai mare și cu mai multe resurse, nu se bucură de popularitatea celor de la OnePlus.

În 2018, este așteptat modelul OnePlus 6, despre care cele mai noi zvonuri de anunță că va fi lansat mult mai devreme. Așa cum menționam mai sus, OnePlus 5 a fost lansat în luna iunie a acestui an. Nu s-a dat o dată exactă, dar ar urma ca OnePlus 6 să fie lansat cu ”câteva luni mai devreme”.

În ceea ce privește lansarea unui model intermediar pe final de an, a unui presupus model OnePlus 5T, cum ar fost OnePLus 3T, ei bine nu va fi lansat. Oricum, OP 3T a apărut mai mult ca o consecință a superstițiilor chinezești, pentru că în cultura chineză numărul ”4” este unul care poartă ghinion, așa cum este numărul ”13” în culturile occidentale.