OLX elimină anunțurile de vânzare a voucherelor de 500 de lei acordate de Primăria Capitalei pentru achiziționarea de biciclete

Pe site-urile de anunțuri se vinde orice, așa că de ce nu s-ar fi găsit și o mână de băieți deștepți de a profita de ”generozitatea” neinspirată a Primăriei Capitalei de a oferi vouchere de 500 de lei dedicate achiziționării de biciclete.

Se pare că sunt destul anunțuri și pe OLX, dar administratorii site-ului au anunțat că au decis să dezactiveze toate anunțurile care fac referire la acest subiect.

“Regulamentul de acordare al voucherelor arată că acestea sunt nominale și netransmisibile, drept pentru care am hotărât imediat ce am luat la cunoștință de această situație să dezactivăm toate anunțurile care vindeau tichetele oferite de Primăria Capitalei”, a declarat Răzvan Acsente, Head of Marketing OLX Group România.

Referitor la această situație, OLX va ține în continuare sub observație anunțurile care vând voucherele pentru achiziționarea de biciclete, astfel încât să evite și să rezolve tentativele de fraudă.