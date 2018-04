OK Institute vizează dublarea cifrei de afaceri în al doilea an de la înființare

Tweet on Twitter

Online Knowledge (OK) Institute, una dintre cele mai importante platforme de learning din zona de marketing online, împlinește un an de existență și estimează afaceri de 240.000 de lei în 2018.

OK Institute a încheiat anul 2017 cu 100 de cursanți și cu o cifră de afaceri de 120.000 de lei, pe fondul rolului tot mai important pe care marketingul online îl joacă astăzi în economia unei afaceri. Profilul cursanților a fost alcătuit din antreprenori, profesioniști din zona de marketing online și specialiști din e-commerce.

Cursurile dezvoltate de către OK Institute au fost gândite să răspundă nevoilor specifice categoriilor interesate, precum necesitatea de soluții programatice pentru promovare, inițiere sau creșterea nivelului de cunoștințe de marketing online. Cursurile s-au desfășurat sub formatul de workshop, acestea acoperind disciplinele de Google Adwords și Analytics, Content Marketing și SEO.

Pentru anul în curs, OK Institute mizează pe dublarea afacerilor, respectiv o valoare de 240.000 de lei, precum și peste 250 de participanți la cursurile institutului. Pentru a sprijini obiectivul de creștere, compania va introduce noi cursuri și workshop-uri, precum Marketing Strategy pentru E-commerce, un modul care se va adresa antreprenorilor și specialiștilor din zona de magazine online.

“Uitându-ne la primul an al proiectului, suntem bucuroși că am primit validarea celor care au participat la atelierele și cursurile noastre. Ne-am susținut obiectivul declarat de a oferi informații pragmatice, cu aplicabilitate totală, valorificând experiența echipei noastre de traineri și de consultanți. Noile cursuri și workshop-uri se vor adresa atât specialiștilor în marketing online, cât și antreprenorilor care au nevoie de aceste cunoștințe și ne vor susține obiectivele setate pentru acest an”, a declarat Cosmin Năstasă, fondator OK Institute.

