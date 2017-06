Oficial Microsoft afirmă că iPad Pro este copiat după Surface Pro

Tweet on Twitter

În ultimii ani Microsoft a început devină cu adevărat un competitor pentru Apple pe partea hardware, pe segmentul desktop-urilor dar și tabletelor. Produsele din gama Surface fiind din ce în ce mai apreciate.

Întrebat dacă Microsoft s-a inspirat de la Apple, directorul general al diviziei care se ocupă de produsele Surface, Ryan Gavin a făcut o declarație surprinzătoare într-un interviu pentru Business Insider.

”Să ne gândim puțin, dacă ne-am fi uitat la ce face Apple nu am fi putut ieși pe piață cu produse precum Surface Pro și Surface Book. Am studiat și am perfecționat dispozitivele noastre 2-in-1 de ceva ani, iar la început toată lumea a fost sceptică față de produsele Surface, inclusiv cei de la Apple. Acum ei ne urmează, iar iPad Pro este un exemplu bun”, a declarat Gavin.

Nu aș spune că vreo companie și-au copiat produsele între ele. Cu atâtea scandaluri legate de patente de invenție este riscant pentru două companii uriașe ca Microsoft și Apple să se copieze una pe cealaltă. Că au fost o sursă de inspirație pentru cealaltă, e cu totul altceva și din acest punct de vedere Ryan Gavin ar putea avea dreptate.