Nu e nicio glumă! LG a lansat un telefon cu sistem anti-țânțari

Nu, chiar nu este o glumă, compania sud-coreeană a lansat modelul K7i, care de altfel este un telefon modest dacă ne uităm la lista de dotări, dar care iese în evidență prin faptul că are încorporat un sistem cu ultrasunete pentru a ține departe țânțarii.

Telefonul a fost lansat ieri în India și cost 7.990 de rupii, echivalentul a 103 euro și are acest sistem Mosquito Away, un difuzor de ultrasunete, amplasat pe spatele telefonului. Fiind pe o frecvență imperceptibilă aparatului auditiv uman, nu are niciun efect asupra utilizatorului sau alte persoane din jur, dar ultrasunetele afectează țânțarii. Compania oferă la pachet și un capac normal pentru telefon, în cazul în care utilizatorul nu vrea să meargă cu sistemul Mosquito Away tot timpul.

În rest, lista de specificații de dezvăluit un telefon modest. LG K7i are un display de 5 inci, cu rezoluție 854×480, un procesor quad-core tactat la doar 1,1GHz, 2GB memorie RAM, 16GB spațiu de stocare intern, slot pentru card microSD, este dual SIM, iar componenta foto este formată dintr-o cameră principală de 8MP și una frontală de 5MP. Rulează pe Android 6.0 Marshmallow, are senzor de amprentă și este alimentat de o baterie de 2.500 mAh.

Cel mai probabil, la noi în România, acest telefon, deși sunt sigur că mai ales prin Delta sau în zonele din sudul țării, s-ar fi găsit câțiva cumpărători. 😛