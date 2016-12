Nokia E1 și D1 sunt ca și confirmate oficial

Nokia E1 și D1 au fost dezvăluite online, modelele sunt ca și confirmate oficial. Noi v-am mai scris despre Nokia D1, iar în total anul viitor am putea vedea șapte telefoane Nokia. Dar acestea două par cele mai interesante.



Cele mai noi zvonuri vorbesc despre o lansare oficială Nokia la Mobile World Congress 2017 la Barcelona. Vă ținem la curent cu lansările oficiale.

Nokia D1

Modelul mai compact, dar mai curbat decât E1. Are un ecran cu diagonala de 5 inch, iar sub ecran are un buton fizic Home, posibil și scanner de amprentă, nu știm în clipa asta. Modelul are un procesor economic, Snapdragon 430, 3GB de RAM care asigură o experiență relativ fluentă, iar platforma va fi Android 7.0 Nougat. Ecranul ar fi Full HD, mai multe detalii nu avem la ora actuală.

Nokia E1

Este modelul mai mare, are un display cu diagonala de 5.5 inch, Full HD. Acest model nu are buton de Home, ci aparent va avea butoane tactile, sub ecran. De asemenea, ar putea avea senzorul de amprentă pe spatele terminalului.

Sunt două zvonuri aici, care se cam bat cap în cap. Unul că va avea Snapdragon 600, un model relativ performant, altul din contră, că va avea un model Snapdragon 200, cel mai ieftin posibil, cu o experiență de utilizare foarte slabă. Probabil nimeni nu știe exact. Acest model ar putea avea 3 sau 4 GB de RAM.

HMD Global încearcă relansarea brandului Nokia în 2017 și nu este exclus să vedem vreun model sau prototip chiar în ianuarie, la CES 2017 Las Vegas.