Nokia confirmă că noile telefoane sunt gata să ajungă în magazinele din întreaga lume

Se pare că așteptarea fanilor brandului Nokia va lua sfârșit în curând din moment ce compania finlandeză a confirmat oficial că în săptămânile următoare telefoanele prezentate la începutul acestui an, modelele Nokia 3, 5, 6 și Nokia 3310, vor ajunge în magazinele din întreaga lume.

Compania a postat un clip în care apar cele patru telefoane, un clip care urmărește o tematică ”Star Wars”. Clipul a fost postat pe data de 4 mai, declarată neoficială ”Ziua Star Wars”, o zi sărbătorită de fanii epopeei spațiale create de George Lucas. Am crezut că Nokia vrea doar să marcheze acest moment, dar se pare că nu doar acesta a fost scopul.

Clipul începe în stilul filmelor celebre, cu mesajul ”In a galaxy far far away…” și continuă cu discuția, printre lasere, a două smartphone-uri Nokia, ce par a fi modelele Nokia 3 și 5, discuția lor este întreruptă de apariția subită a altor trei telefoane, unul dintre ele părând a fi Nokia 6 Arte Black, însoțit de alte două modele Nokia 3 în alb, interpretând rolul lui Darth Vader și a doi soldați imperiali.

Modelul Nokia 6 începe să afișeze mesajul ”I am your father!” (Eu sunt tatăl tău), moment în care din senin apare versiunea modernă a lui Nokia 3310 care spune ”…iar eu sunt tatăl vostru, al tuturor!”. Apoi din spatele lor apare un alt model, care pare a fi un Nokia 5, care urlă precum Chewbacca. Clipul se încheie cu mesajul ”May the 4th be with you”.

Întrebați și pe YouTube și pe Twitter când vor apărea telefoanele, cei de la Nokia le-a răspuns fanilor să fie pregătiți, pentru că telefoanele lor vor ajunge în magazinele din întreaga lună în lunile mai și iunie.