Nokia a confirmat că toate telefoanele sale vor ajunge în magazine până la finele lunii iunie

Tot vorbim despre Nokia de la începutul acestui an, fiind anul revenirii pe piața smartphone, iar fanii brandului finlandez încă așteptă ca telefoanele să ajungă și în magazine, pentru că până acum, doar Nokia 6 a intrat în câteva runde de vânzări fulger pe piața chineză.

Au mai fost informații care au confirmat o lansare în magazinele din întreaga lume până la finele primului semestru, iar compania a dat încă o confirmare pe pagina oficială de Twitter. Un utilizator, destul de supărat din India, a întrebat compania când vor ajunge telefoanele deja lansare și în țara sa, iar cei de la Nokia i-au răspuns.

”Plănuim să lansăm noile telefoane la nivel global până la finele celui de-al doilea trimestru din 2017. (Iunie) Rămâi conectat pentru noutăți”, a răspund compania finlandeză fanului din India.

@Manojvpl We plan to release our upcoming Smartphones worldwide before the end of Q2 2017. (June) Stay tuned for updates.

— Nokia Mobile (@nokiamobile) May 28, 2017