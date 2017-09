Noile procesoare A11 de la Apple au 6 nuclee – două puternice și patru eficiente

Noile iPhone-uri ce vor fi prezentat mâine vor fi echipate cu noi procesoare dezvoltate de cei de la Apple, modelele A11, despre care au apărut noi informații.

Un cunoscut dezvoltator de aplicații, destul de activ pe Twitter, Steve T-S (@stroughtonsmith), a postat pe rețeaua de socializare că noile procesoare A11 de la Apple vor avea 6 nuclee.

Patru dintre ele vor fi nuclee numite ”Mistral” care vor oferi o capacitate de procesare ceva mai redusă, dar vor fi mai eficiente din punct de vedere al consumului de energie, în timp ce nucleele numite ”Monsoon” vor oferi o capacitate de procesare mult mai mare. Potrivit acestuia, procesoarele vor putea fi controlate separat și vor putea rula în același timp.

Just to clarify on the A11: it's two high-power Monsoon cores and four low-power Mistral cores, all independently addressable. No Fusion

— Steve T-S (@stroughtonsmith) September 10, 2017