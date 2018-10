Noi actori se alătură distribuției serialului The Witcher

Rolul lui Ciri, Prințesa Cintrei, va fi interpretat de Freya Allan (The War of the Worlds, Into The Badlands). Regina Calanthe va fi interpretată de Jodhi May (Game of Thrones, Genius), cavalerul Eist, soțul acesteia, va fi interpretat de Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude), în timp ce rolul druidului Mousesack va fi jucat de Adam Levy (Knightfall, Snatch).

Vrăjitoarea Yennefer va fi interpretată de Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust), Tissaia de MyAnna Buring (Ripper Street, Kill List), iar celelalte vrăjitoare din serial vor fi interpretate de Mimi Ndiweni (Black Earth Rising), aflată în rolul vrăjitoarei Fringilla și de Therica Wilson-Read (Profile) în rolul Sabrinei. Millie Brady (The Last Kingdom, Teen Spirit) se va afla în rolul Prințesei Renfri. Cei de mai sus se alătură lui Henry Cavill (Mission Impossible – Fallout, Justice League), care va avea rol principal în saga The Witcher și va interpreta rolul lui Geralt of Rivia. Mai multe nume din distribuția serialului vor fi anunțate în curând.

Lauren Schmidt Hissrich (Daredevil, The Defenders, Umbrella Academy), producător: “Să realizez distribuția The Witcher a fost unul dintre cele mai mari proiecte din cariera mea și, fără îndoială, unul dintre cele mai incitante. Sunt nerăbdător ca acești actori minunați să aducă la viață niște personaje atât de iubite și niște povești atât de speciale.”

Alik Sakharov(House of Cards, Game of Thrones) va regiza patru episoade (inclusiv primul episod), iar Alex Garcia Lopez (Marvel’s Luke Cage, Utopia) și Charlotte Brändström (Outlander, Counterpart, Disparue) câte două episoade.

Bazat pe best-sellerul fantasy cu același nume, The Witcher este o poveste despre încredere și camaraderie. Geralt of Rivia, un vânător de monștri singuratic, se luptă pentru a-și găsi locul într-o lume în care oamenii se dovedesc uneori a fi mai răi decât fiarele. Acesta întâlnește o vrăjitoare puternică și o tânără prințesă cu un secret periculos și, împreună cu cele două, învață să formeze o echipă și să lupte împreună în fața primejdiilor.